Le Brier aura lieu en Saskatchewan en 2024

La directrice générale de Curling Canada, Katherine Henderson, est heureuse que le championnat masculin de curling se déroulera à Regina, qu’elle considère comme une ville avec une riche tradition de curling, et des partisans passionnés et engagés.

« Le curling et la Saskatchewan vont de pair. » — Une citation de Katherine Henderson, directrice générale de Curling Canada

Le ministre du Tourisme de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, qui a salué l'annonce, indique que cette compétition va mettre en valeur l’hospitalité de la Saskatchewan au niveau national, en plus de soutenir l’économie et le tourisme.

Le curling est le sport officiel de la Saskatchewan; nos partisans et nos bénévoles sont parmi les plus fidèles , souligne-t-il.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, abonde dans le même sens.

Nous sommes impatients de recevoir les athlètes et les partisans à Regina en 2024 et démontrer, une fois de plus, pourquoi nous sommes le cœur du curling , déclare-t-elle. D’une génération à l’autre, le curling continue de faire partie de l’ ADN de notre ville et de notre province.

Pour la directrice générale de CURLSASK. Kellyn Geiger, le Brier 2024 sera une occasion fantastique de faire découvrir notre province et notre sport à tout le pays.

Elle rappelle que la Saskatchewan est passionnée par le curling, en tant que joueurs, bénévoles ou partisans. Cette annonce va ravir beaucoup de gens , assure Kellyn Geiger.

Les équipes de la Saskatchewan se sont imposées à sept reprises au Brier. La province a remporté son premier titre du Brier en 1955. La victoire de Rick Folk en 1980 est la plus récente d’une équipe de la Saskatchewan.

Les gagnants du Brier 2024 représenteront le Canada, un mois plus tard, au Championnat du monde de curling masculin, qui aura lieu à Schaffha.