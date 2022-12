Avoir chaud au nez permet de mieux combattre les rhumes

C'est bien connu, l'arrivée de l'hiver rime toujours avec saison des rhumes. Parmi les facteurs favorisant ces infections respiratoires courantes : des rassemblements plus fréquents en intérieur et des virus survivant mieux dans l'air plus sec entre quatre murs. Mais quant à savoir si les basses températures affaiblissent effectivement notre système immunitaire (et si oui comment), il existe moins de certitudes.