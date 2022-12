La nouvelle directrice des finances du Grand Sudbury travaillera de l’Alberta

Le Grand Sudbury a annoncé l’embauche de sa nouvelle directrice financière Hailey Pinksen le 18 novembre, mais celle-ci ne sera que très rarement présente dans la région dans le cadre de son travail.

Elle va faire du télétravail à partir de la Ville de Lethbridge en Alberta, ville où elle a occupé un poste sénior dans le département des finances municipales.

Selon une réponse par courriel d’un employé des communications de la Ville du Grand Sudbury, Mme Pinksen va travailler à distance de l’Alberta, et voyager vers le Grand Sudbury lorsque nécessaire .

Le courriel indique que la politique de télétravail de la municipalité qui a été adoptée en 2020 permet pour certains postes de travailler à distance, et que celui de directrice financière se qualifie pour cette politique.

En ce qui concerne les frais pour d’éventuels déplacements vers le Grand Sudbury, la municipalité indique que ceux-ci ne seront majoritairement pas remboursés.

Seules les dépenses non récurrentes liées au processus d’accueil et formation sont remboursables selon les politiques de remboursement de frais de déplacement de la municipalité , peut-on lire dans la réponse.

Le conseiller municipal pour le quartier 5 du Grand Sudbury, Mike Parent, dit avoir été contacté par plusieurs citoyens ayant des questions au sujet de l’embauche.

Il y a beaucoup de résidents qui sont frustrés , partage-t-il, soulignant que plusieurs d’entre eux ont des craintes puisqu’il s’agit précisément d’un poste d’importance.

« Si quelqu’un vit dans notre communauté et qu’il connaît notre communauté et nos défis, peut-être qu’on va avoir la personne qui fera un peu plus dans le cadre de son poste. Si cette personne est à deux provinces d’ici, peut-être que c’est seulement un emploi et peut-être qu’ils n’auront pas toujours les connexions et les relations qu’on a quand on est dans la communauté. »