L’Alberta se procure 5 millions de bouteilles de médicaments pour enfants

L’augmentation des virus respiratoires a vidé les tablettes des pharmacies d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants cet automne. En réponse à cette pénurie, des pharmacies ont commencé à faire des préparations magistrales, c’est-à-dire à préparer elles-mêmes les médicaments à partir de composés. De l’avis de plusieurs experts médicaux, il ne s’agit que d’une solution à court terme cependant.

Le ministre de la Santé Jason Copping affirme avoir espoir d’obtenir une première livraison de médicaments d’ici Noël, saison de rencontres qui accélère habituellement la transmission des virus respiratoires.

On travaille avec Santé Canada pour qu’il puisse approuver les bouteilles que Services de santé Alberta a achetées. Ça va prendre à peu près deux à trois semaines et après ça on peut importer les bouteilles ici en Alberta et les distribuer aux pharmacies , a expliqué le ministre Jason Copping en français.

Les fournisseurs sont Atabay Pharmaceuticals et Fine Chemicals, qui ont déjà une approbation de Santé Canada pour leurs ingrédients de base.

Le gouvernement dit également explorer ses options pour se procurer un approvisionnement d’antibiotiques et d’anti-allergènes, des médicaments également en pénurie.

S’assurer une distribution équitable

Le ministre affirme qu’il doit encore établir les modalités de la distribution avec les pharmacies, afin d’éviter que leurs tablettes soient trop rapidement dévalisées.

Bien que l’acétaminophène et l’ibuprofène pour enfants soient habituellement des médicaments en vente libre, plusieurs pharmacies les gardent maintenant derrière le comptoir pharmaceutique pour en contrôler la distribution. C’est ce que fait Shivali Sharma, pharmacienne-propriétaire au centre-ville d’Edmonton.

« Nous limitons la quantité de médicaments que nous donnons, pour nous assurer que personne n’est à risque de ne pas en obtenir lorsqu’il en a besoin. » — Une citation de Shivali Sharma, pharmacienne-propriétaire

Il est très rare que nous ne donnions aucun médicament à un parent qui vient nous voir. C’est plutôt pour nous assurer que personne ne fait de provisions et qu’il y en a assez pour tout le monde , ajoute-t-elle.

Shivali Sharma rappelle qu’il est important de ne pas administrer de médicaments pour adultes aux enfants, car ils sont à risque d’être intoxiqués par une trop grande dose.

Le ministre Jason Copping affirme que l’Alberta ne devrait réellement avoir besoin que de 500 000 bouteilles d’analgésiques pour enfants et redistribuera les surplus aux autres provinces.

Une aide pour les hôpitaux

La première ministre Danielle Smith croit que l’arrivée de ces médicaments pour enfants aidera à désengorger les urgences pédiatriques à moyen terme, alors que celles-ci prennent des mesures exceptionnelles pour répondre à la demande élevée.

Nous voulons nous assurer que les parents peuvent traiter leur enfant et combattre leur fièvre à la maison. C’est la chose la plus importante que nous pouvons faire pour alléger la pression sur les hôpitaux , affirme-t-elle.

Le ministre de la Santé dit travailler avec les autres provinces et Santé Canada sur une stratégie d'approvisionnement à long terme, explorant la possibilité de fabriquer ces médicaments localement en plus d’en importer.