Le gouvernement du N.-B. dépose un budget d’immobilisations de 1 milliard $

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a déposé un budget d'immobilisations pour 2023-2024 qui tient compte de la bonne santé financière du gouvernement.

Le total des investissements annoncés s’élève à plus de 1 milliard de dollars, soit 152 millions de plus que ce qui avait été prévu dans le plan pluriannuel présenté l’an dernier.

Toutefois, selon ce plan, les investissements annuels devraient être réduits progressivement au cours des quatre prochaines années financières, pour atteindre 839 millions de dollars en 2027-2028.

Développement social connaît une croissance majeure

Le budget en infrastructures pour le ministère du Développement social bondit de 300 %.

Il grimpe de 12 millions de dollars, à 50 millions, et devrait rester à ce niveau pendant trois ans, pour ensuite redescendre à 17 millions de dollars.

Des logements sociaux en construction sur la rue Charlotte, à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Essentiellement, ces nouveaux investissements serviront dans les programmes d’entretien et d’amélioration des logements sociaux, ainsi que des foyers de soins.

Le gouvernement avait déjà annoncé un investissement de 33 millions de dollars pour la construction de logements sociaux.

Une augmentation de 32 millions en Éducation

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance voit son budget augmenter de 42 % pour 2023-2024.

Au total, 64 millions de dollars seront consacrés aux travaux de conception et de rénovation de huit écoles. Il y aura aussi de nouvelles écoles à Saint-Jean, Shediac Cape et Campbellton.

Fredericton consacre plusieurs millions de dollars à la modernisation des systèmes de ventilation dans les écoles. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On prévoit aussi 46 millions de dollars pour diverses améliorations dans les écoles, dont une modernisation des systèmes de ventilation.

Plus d’argent consacré aux routes

Le ministère des Transports et des Infrastructures connaît une augmentation de son budget de plus de 73 millions de dollars, pour un total de 563 millions.

De cette somme, 477 millions seront consacrés aux routes et aux ponts. Les travaux se poursuivront, par exemple, au pont international Edmundston-Madawaska, aux ponts Centennial et Anderson dans la région de Miramichi, au pont du port de Saint-Jean et aux ponts de Coles Island, près de Sussex.

Le pont Centennial au-dessus de la rivière Miramichi. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le budget du ministère prévoit aussi 55 millions de dollars pour l’amélioration et l’entretien des édifices publics, et 5 millions pour l’installation d’énergies renouvelables.

Réduction du budget en Santé

Le budget en infrastructures pour le ministère de la Santé sera de 9 % inférieur à ce qui était prévu dans le plan pluriannuel, et il est prévu que ce budget continue à diminuer jusqu’en 2027-2028.

Pour la prochaine année financière, 95 millions de dollars sont prévus pour la poursuite des travaux aux hôpitaux Chaleur à Bathurst et Dr-Everett-Charmers à Fredericton, ainsi qu’à l’Hôpital régional de Saint-Jean et à l’Hôpital de Moncton.

Des travaux permettront d'aménager le laboratoire de Santé publique au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Marc Grandmaison

Il y aura aussi modernisation de l’unité des soins coronariens à l’Hôpital de Moncton, et rénovation des espaces au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L. Dumont, pour y aménager le laboratoire de santé publique.

Plus d'informations à venir...