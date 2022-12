Un Manitobain condamné à 3 ans de prison pour fabrication d’armes avec une imprimante 3D

Un Manitobain de 35 ans a été condamné à une peine totale de 3 ans de prison pour avoir fabriqué des armes avec une imprimante 3D. Une perquisition à son domicile en décembre 2021 a permis de saisir des armes imprimées en 3D, une imprimante et des munitions.

Les agents du Centre de traitement du courrier international de Toronto ont intercepté un colis suspect destiné au condamné en septembre 2021. Il contenait des composants d'armes à feu nécessaires à l'assemblage d'un pistolet de type Glock imprimé en 3D, ce que les autorités appellent un pistolet fantôme.

Les enquêteurs criminels de l’Agence des services frontaliers du Canada à Winnipeg (ASFC) ont ouvert une enquête, les menant jusqu’à la résidence du suspect trois mois plus tard.

Des armes à feu, des munitions et une imprimante 3D saisies chez le condamné. Photo : Fourni par l'Agence des services frontaliers du Canada

Nous agissons pour protéger les Canadiens contre la violence liée aux armes à feu. Les armes fantômes constituent un risque sérieux et croissant , déclare le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendocino, dans un communiqué.

L’homme accusé de plusieurs infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel du Canada a plaidé coupable au Palais de justice de Steinbach, au sud de Winnipeg.

Le directeur général de l’ ASFC pour les prairies, Brad Wozny, rappelle que la possession d'une arme à feu sans autorisation est interdite. Cela continue d'être une priorité absolue pour l'Agence et une façon importante de contribuer à la sécurité publique, en protégeant les collectivités que nous servons au quotidien.

Plus tôt cette année, le Service de police de Winnipeg a annoncé la saisie d’une arme à feu créée en partie à partir d’une imprimante 3D, dénonçant un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur en ville.