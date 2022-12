Moncton étudie un projet d’immeuble de 10 étages au centre-ville

L’immeuble compterait des locaux pour des commerces au rez-de-chaussée, 162 logements dans les étages supérieurs et un stationnement souterrain.

Il serait construit à l’intersection de la rue Main et du boulevard Vaughan Harvey sur un terrain que la Municipalité a vendu à des entrepreneurs cet automne.

Cet immeuble contribuerait à revitaliser cette partie du centre-ville, selon le directeur du service municipal d’urbanisme et d’aménagement, Bill Budd.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le terrain où l'immeuble proposé serait construit si le projet est approuvé (archives). Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Il faudrait pour cela changer le zonage de plusieurs propriétés résidentielles pour qu’elles fassent partie du quartier central des affaires. Les fonctionnaires municipaux recommandent d’accepter ce changement.

La construction proposée améliorerait le panorama urbain et le centre-ville en général, selon un rapport préparé par les fonctionnaires et présenté au conseil municipal. Il créerait une plus grande densité de population à proximité de commodités, de lieux de travail et d’un important arrêt des autobus municipaux, ajoutent les auteurs du rapport.

Selon la proposition, l’avenue Atlantic serait prolongée vers le sud jusqu’à la rue Main sur un terrain qui sert de parc à l’heure actuelle. Le petit parc pourrait être réaménagé sur un autre terrain le long du boulevard Vaughan Harvey.

Moncton a vendu le terrain au début du mois d’octobre pour 128 000 $, selon le registre des biens. Les acheteurs sont les entrepreneurs Chad Blakney et Brent Crawford. Ils étaient les seuls soumissionnaires.

Certains loyers seraient considérés comme étant abordables

La Municipalité cherchait des soumissions pour un permis de construction d’au moins 10 millions de dollars, un projet qui comprendrait un stationnement souterrain, des locaux commerciaux et résidentiels et au moins six étages. Moncton souhaitait aussi l’inclusion de logements à prix abordable.

Les promoteurs estiment qu’environ 10 % des logements prévus seront considérés comme étant abordables, selon M. Budd.

Chad Blakney a déjà précisé que l’entreprise utilise la définition de logement abordable en usage à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cette définition est basée sur 30 % du revenu médian net des ménages locataires dans la région de Moncton. Selon l’entrepreneur, cela équivaut à des loyers de 1142 $ par mois.

Bill Budd ajoute que les entrepreneurs prévoient aussi des mesures écoénergétiques, dont l’installation de panneaux solaires sur le toit.

Le comité consultatif de l’urbanisme examinera bientôt les plans des entrepreneurs.

Une audience publique sur le changement de zonage proposé aura lieu le 16 janvier.