44e SLO: retour en présentiel et une bédéiste comme présidente

Le Salon du livre de l’Outaouais (SLO) sera de retour en présentiel, du 23 au 26 février prochain, au Palais des congrès de Gatineau. La bédéiste gatinoise Iris Boudreau agira à titre de présidente d’honneur de cette 44e mouture. Elle sera entourée de l’auteur outaouais Jean Dumont, du romancier et poète franco-ontarien David Ménard et de l’autrice jeunesse Geneviève Guilbault.

Des retrouvailles avec le public

Quelque 300 maisons d’éditions et près de 500 auteurs et autrices sont attendus pour rencontrer le public et faire rayonner les littératures autochtones, québécoises, canadiennes, françaises, et du monde , énumère la directrice générale de la Corporation du SLO , Mélanie Rivet, dans un communiqué de presse émis mardi.

Clin d'œil enthousiaste au temps des grands rassemblements , le slogan et la thématique choisis pour cette édition est Terre des livres , indique ledit communiqué. En Terre des livres, les histoires se racontent, les poèmes se déclament, les pages se tournent et les savoirs se partagent , peut-on aussi y lire.

L’affiche de l’événement illustre le tracé des cours d’eau qui encadrent l’île de Hull , signe de l’attachement fort du SLO à son territoire . On y voit également une illustration du Palais des congrès, lieu emblématique qui accueillera de nouveau l’événement, après deux éditions en mode virtuel.

Un avant-goût de la programmation

Quatre autres invité.e.s d’honneur se joindront au panel présidé par Iris Boudreau. Leurs noms seront annoncés le 7 février, en même temps que l’ensemble de la programmation.

Le SLO en donne toutefois un avant-goût, avec une attention toute particulière accordée une fois de plus aux jeunes lecteurs, grâce au retour des Tournées jeunesse Desjardins, des Caravanes littéraires pour les écoles plus éloignées, et une Zone jeunesse qui proposera des lectures et des activités ludiques aux enfants.

Un concours invitant les jeunes de 12 à 18 ans à créer un balado, un spectacle littéraire inspiré du livre Baldwin, Styron et moi de Mélikah Abdelmoumen, ainsi que des rendez-vous proposés par Radio-Canada, dont une programmation spéciale de l’émissions Les Malins animée par Jhade Montpetit, s’inscrivent déjà au menu.