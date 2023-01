Elsipogtog fait découvrir la culture mi’kmaw par le tourisme autochtone

Depuis trois ans, la communauté offre une marche guidée du sentier traditionnel mi'kmaw qui permet aux gens de découvrir la culture mi’kmaw dans le but de favoriser la compréhension des enjeux que vivent les Autochtones de cette communauté.

« Le tourisme autochtone, c’est la réconciliation en action. » — Une citation de Shania Dedam, guide traditionnelle, centre culturel d'Elsipogtog

Shania Dedam est l’une des guides traditionnelles qui offrent ces visites guidées. Pour elle, cette expérience immersive lui permet d’en apprendre davantage sur sa propre culture et d’en faire profiter les autres.

Shania Dedam en entrevue. Photo : Radio-Canada

Plus je connais ma culture, plus je peux enseigner à mon fils, plus je peux enseigner aux autres, ce qui est très important, car les connaissances sont essentielles , dit-elle.

D’une durée d’environ deux heures, cette marche guidée permet de vivre une cérémonie de purification, de visiter un wigwam construit par les gens de la communauté et d’en apprendre davantage sur les coutumes culturelles actuelles et d’autrefois.

Pour Shania Dedam, la visite de ces lieux culturels fait toute la différence dans la compréhension du mode de vie et de la culture mi’kmaw.

C'est tellement unique et c'est merveilleux à voir. Quand vous êtes sur le sentier et que vous voyez le wigwam, vous voyez la maison longue. C'est tellement authentique, c'est incroyable!

Les participants peuvent visiter un wigwam lors de la marche guidée du sentier traditionnel mi'kmaw. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Discuter, pour mieux comprendre

L’un des points forts de la visite selon Shania Dedam, c’est lorsque les participants ont la chance de poser des questions aux guides traditionnels, sans avoir peur d’être jugés.

Nous donnons à nos invités un espace sûr où ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent, sans marcher sur des œufs , explique-t-elle.

Elle ajoute que ces discussions sont bien accueillies par les participants. Le succès, c'est qu'à la fin de la visite, nous avons des gens qui pleurent, qui rient, qui ressentent toutes sortes d'émotions.

La marche guidée du sentier traditionnel mi'kmaw, dans la Première Nation d'Elsipogtog, offre aux visiteurs la chance d'en apprendre davantage sur le mode de vie de cette communauté autochtone. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Shania Dedam lance aussi un appel à sa communauté autochtone et croit que cette visite guidée gagne à être connue.

Les gens de notre communauté ont également besoin d'en savoir plus sur leur culture, car il y a un grand fossé entre nous dans notre culture, pour une grande partie de la jeune génération. Donc ce programme que nous proposons sera très important et utile , explique-t-elle.

Elle ajoute que les intervenants ont travaillé d’arrache-pied pour la réalisation de ce projet et se sentent honorés d’avoir remporté ce prix. Selon elle, cette visite guidée peut faire toute la différence dans la voie vers la réconciliation avec les communautés autochtones.

D’après les informations de Monique Bourque