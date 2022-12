Le français ou le nsyilxcən : « Pourquoi mettre les langues les unes contre les autres? »

«C’est la langue de ce territoire, c’est la langue du peuple de ce territoire et elle est extrêmement en péril.» Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Jasmine Peone fait tout pour rendre ses cours de nsyilxcən ludiques. Avec des jeux, elle explique aux enfants de l’école pour les arts Studio9 les prononciations uniques des mots de sa langue. Elle enseigne aussi un vocabulaire lié à la culture ou au territoire des Syilx. Les enfants sont visiblement ravis d’apprendre cette langue du peuple autochtone local.

« Ça me donne de l’espoir que nous travaillons vraiment pour un changement qui permette de revitaliser notre langue et nos communautés. » — Une citation de Jasmine Peone, enseignante de nsyilxcən

C’est une course contre la montre pour cette membre de la nation West Bank qui est une des rares à avoir appris le nsyilxcən. Il n’y a qu’une cinquantaine de locuteurs qui restent dans toute notre nation et il n’y a pas si longtemps, il y en avant environ 100 , se désole l’enseignante qui donne aussi des cours dans d’autres écoles et au musée local.

«Notre langue est la base de qui nous sommes. Notre culture, notre regard et nos valeurs sont imbriqués dans notre langue. Sans la langue, nous perdons la connexion avec qui on est.» Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Une réelle connexion avec le territoire

En offrant cet enseignement, le directeur de l’école Studio9, Michael Guzzi, a voulu permettre à ses élèves de bien comprendre l’histoire et la culture locale ainsi que le territoire sur lequel ils se trouvent. Je crois qu’en utilisant la langue, on peut provoquer un lien entre une école non autochtone et le territoire autochtone , précise-t-il.

La volonté de réconciliation est au coeur de sa démarche.

«Nous ne pouvons pas atteindre la réconciliation sans la vérité et la vérité ne sera jamais connue si la vraie histoire du territoire n’est pas enseignée», croit Michael Guzzo, le directeur de l'école Studio9. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Il précise ne pas avoir entendu de retour ni positif ni négatif de la part de la première nation locale. J’espère qu’il y a de l’enthousiasme, parce que nous essayons de faire avancer le choses.

Mais pourquoi abandonner le français?

M. Guzzi admet devoir trouver des stratégies pour attirer des élèves dans son école privée.

Il explique que dans l’horaire chargé d’une école axée sur les arts, il n’y a pas assez d’heures pour offrir deux langues secondes. Il a aussi l’impression que le français est bien servi dans le système d’éducation publique.

Mais il n’y a pas de nsyilxcən dans les écoles non autochtones. Et le nsyilxcən est la langue du territoire, non? L’anglais et le français ont tous deux été apportés ici d’ailleurs , précise-t-il.

Jasmine Peone abonde dans le même sens. De la perspective Syilx, l’anglais et le français sont deux langues étrangères , rappelle-t-elle.

Je ne suis pas contre les francophones, pas contre les anglophones, mais le fait est que nous sommes en territoire Syilx, le nsyilxcən est la langue de ce territoire et doit être respectée à juste titre.

Elle croit que le français n’est pas en péril alors que le nsyilxcən l’est et qu’il faut donc que tous les efforts soient réunis pour revitaliser sa langue. Pour elle, le plus gros du travail doit se faire dans sa communauté, auprès des enfants et familles Syilx, mais il est important que tous ceux qui habitent dans le territoire comprennent l’importance de sa langue.

Déception des francophones

Il est difficile de trouver des francophones qui veulent se prononcer sur cette question. Le Centre culturel francophone de l’Okanagan a bien voulu partager sa position, par écrit.

« Nous soulignons les efforts de cette école d'inclure la langue nsyilxcən, mais nous trouvons dommage que ça se fasse au détriment de l'apprentissage de la langue française, qui est l'une des langues officielles du pays. » — Une citation de Centre culturel francophone de l'Okanagan

La présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, Lily Crist, applaudit également les efforts de revitalisation du nsyilxcən. « Je pense qu'il faut essayer de comprendre que l'anglais et le français sont des langues coloniales pour beaucoup de peuples autochtones au Canada. Donc, de prime abord, une personne autochtone devrait avoir le droit d'étudier, d'apprendre dans sa langue autochtone », précise-t-elle.

Lily Crist voit l'enseignement d'une langue autochtone comme une avancée et précise être solidaire avec les différents peuples autochtones. Photo : photo fournie par Lily Crist

Elle y voit donc une avancée et précise être solidaire avec les différents peuples autochtones en Colombie-Britannique. Mais elle voit tout de même poindre un problème. Pourquoi mettre les langues les unes contre les autres, pourquoi ne pas financer adéquatement l'enseignement de toutes les langues officielles ainsi que les langues autochtones parlées dans certaines régions? , se demande-t-elle.

Elle rappelle qu’il y a un manque de financement pour les écoles d'immersion et pour les écoles francophones.

« Donc je pense que c'est primordial de rappeler que c'est important de connaître des langues autochtones et de les apprendre, de les parler, mais nous avons quand même deux langues officielles qu'il faut aussi apprendre. » — Une citation de Lily Crist, présidente de la FFCB

Un appel pour un respect de toutes les cultures

Rose Caldwell, une aînée de la Première Nation West Bank qui habite à Penticton, fait partie de la première cohorte de neuf personnes qui termineront en juin un baccalauréat en langue nsyilxcən au campus de l'Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle est fière d’avoir retrouvé la langue de son enfance et travaille aussi à sa revitalisation, en l’enseignant.

«La connaissance et le lien entre la langue et le territoire sont vraiment importants», explique Rose Caldwell, une des neuf étudiantes au baccalauréat en langue nsyilxcən à UBCO. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Elle concède que les enfants non-Autochtones qui suivent quelques heures de cours par semaine n’arriveront pas à parler le nsyilxcən couramment, mais elle fait un plaidoyer en faveur de la sensibilisation culturelle.

« Plus les non-Autochtones savent qui nous sommes et ce que nous sommes, mieux la vie sera pour nos enfants et nous petits enfants. » — Une citation de Rose Caldwell, une aînée de la Première Nation West Bank

Son plus grand souhait est que tout le monde accepte les cultures des autres et laisse chacun vivre selon sa culture, sans qu’une culture soit perçue comme étant plus importante que les autres.