La Cour fédérale rejette une contestation d’élections de Uashat mak Mani-utenam

Le juge Roger Lafrenière tranche en faveur du conseil de bande et refuse notamment d’annuler les élections de 2019 et de 2022.

La cour donne raison au gouvernement innu du chef Mike Mckenzie, qui avait demandé en août dernier de radier une demande déposée le 8 juin 2022 par l’ancien candidat au poste de conseiller Normand Pilot. La demande de M. Pilot visait à rendre illégitime le conseil de bande élu. La cour accueille donc la requête en radiation déposée par le conseil de bande.

Dans sa décision remise lundi, le juge Lafrenière détermine que les contestations déposées par M. Pilot sont incompréhensibles et confondantes . Le juge indique entre autres que certaines allégations semblaient viser le Procureur général ou même les anciens avocats de M. Pilot.

Dans sa demande, M. Pilot prétendait que les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam avaient subi de graves préjudices sous les yeux avertis de plusieurs témoins suivant l’élection de juin 2019. Il demandait l’intervention immédiate des dirigeants [du Canada] et du système de justice.

Le chef de la communauté innue de Uashat mak mani Utenam était visé par la contestation de Normand Pilot. M. Pilot demandait à ce que la cour déclare le chef et ses six conseillers illégitimes à titre de représentant politique du conseil de bande (archives). Photo : Radio-Canada

Le demandeur réclamait également l’annulation des résultats de l’élection pour raison de fraude, d'abus de pouvoir et de collusion.

Ayant déposé sa demande devant les tribunaux dix jours avant les élections du 18 juin 2022, M. Pilot demandait aussi d'annuler le processus électoral en cours.

Dans sa décision, le juge Lafrenière rejette dans son intégralité la demande en contrôle judiciaire de M. Pilot.

M. Pilot a cependant le droit d'interjeter appel à cette décision.

Une défaite, et une victoire

L’ancien candidat au poste de conseiller s’est dit surpris de la décision de la Cour fédérale et compte poursuivre les démarches judiciaires envers le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam.

Je ne comprends pas ce qui s’est passé, dit-il. On dirait qu’on n'a plus d’endroit où aller pour porter plainte. C’est comme s’il n’y avait plus de justice.

« On prépare un dossier qu’on va déposer bientôt. » — Une citation de Normand Pilot, ancien candidat au poste de conseiller de Uashat mak Mani-utenam

De son côté, le conseil de bande souhaite que la décision de la cour mette fin à ce qu’il considère un épisode déplorable . Ce type de démarche témoigne d’un manque de respect envers le processus démocratique de la communauté et contribue à miner la confiance des membres envers leurs institutions, écrit-on dans un communiqué publié mardi matin.

Une démarche de longue haleine

Les récentes démarches entamées par M. Pilot ne sont pas ses premières.

Le 12 juillet 2019, seize jours après les élections de juin, le candidat défait joignait sa voix à un groupe qui contestait devant le comité d’appel de la communauté les résultats électoraux. Les demandeurs alléguaient notamment que des boîtes de scrutin n'avaient pas été correctement scellées.

Deux semaines plus tard, le comité d’appel rejetait la contestation des demandeurs.

Normand Pilot a alors fait cheminer le dossier devant la cour fédérale pour faire invalider la décision du comité d’appel autochtone. Le tribunal lui a donné raison en août 2021. La Cour acceptait donc de recevoir la demande de contrôle judiciaire déposée par M. Pilot le 8 juin 2022. C'est la décision à cette demande qui a été remise lundi.

Avec la collaboration de Félix Lebel