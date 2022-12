Lancement du livre pour enfants Le chant d’honneur en Nouvelle-Écosse

Le chant d'honneur, un livre en mi'kmaq, français et anglais sera lancé officiellement vendredi dans une école de la Première Nation de Pictou Landing, en Nouvelle-Écosse.

Le livre Kepmite'taqney Ktapekiaqn - Le chant d'honneur - The honour song a été écrit par l'ainé George Paul, de Metepenagiag, au Nouveau-Brunswick.

Il est lui-même à l'origine du Chant d'honneur mi'kmaq, imaginé à la fin des années 1970, et aujourd'hui entamé lors de nombreux évènements officiels et cérémonies spirituelles chez les Premières Nations du pays.

Illustré par l'artiste mi'kmaq du Cap-Breton Loretta Gould, le livre a été publié en octobre chez les éditions Bouton d'Or Acadie.

Il raconte aux enfants comment le vent a déposé le chant d'honneur dans le coeur de George Paul.

George Paul est un aîné et musicien et a enseigné aux cinq participants sur la fabrication du ji’kmaqn. Photo : Oscar Baker III/CBC

À la suite de son séjour au pensionnat de Shubenacadie, il ne pouvait plus entendre la musique, la danse et les enseignements de sa terre, de Mi'kma'ki , laisse savoir Hélène de Varennes, celle qui a adapté le texte en français.

« Puis, au fil du temps, parce que le chant continuait à tirer sur les ficelles de son coeur, il a été capable de finalement pleurer ce qu'il avait perdu. C'est dans ses sanglots qu'il a entendu un chant, un rythme. » — Une citation de La traductrice du livre Le chant d'honneur, Hélène de Varennes

L'auteure, Hélène de Varennes a reçu le prix d'alphabétisation Marilyn Trenholme Counsell pour son livre «Une journée poney». Photo : Paul Lang

Aussi autrice jeunesse, Mme De Varennes travaille auprès de différentes communautés autochtones depuis une dizaine d'années.

Elle a voulu rester le plus fidèle possible au style d'écriture de l'auteur et aux images qu'il a créés à travers ses mots.

Tabours, danses et chant

Ça va être une belle célébration! , lance Hélène De Varennes à propos du lancement, le 9 décembre.

Le chant d'honneur va être lu en trois langues. Il va y avoir des enfants de la Première nation de Pictou Landing qui vont aussi le chanter.

Le lancement du livre aura lieu en matinée à l'école Pictou Landing First Nation, en présence notamment de l'aîné George Paul, de l'illustratrice Loretta Gould et de Marie Cadieux, directrice littéraire et générale de Bouton d'Or Acadie.