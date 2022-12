Le cycliste Mathias Guillemette s’est fait un nom en Europe

Jusqu’à l’ultime manche ayant eu lieu à Londres samedi, le jeune homme de 20 ans figurait parmi les prétendants au podium. Une rare journée plus difficile au vélodrome l’a écarté du trio d'honneur du volet endurance.

Déçu? Pas vraiment. Je suis assez content de mon résultat , a partagé Mathias Guillemette, mardi au micro de l'émission Toujours le matin, quelques heures après son retour au pays.

« Je veux focaliser sur les Jeux olympiques pour les deux prochains cycles, alors c’est encourageant de savoir que je peux rouler en avant avec des gars qui m’inspirent. » — Une citation de Mathias Guillemette, cycliste

Un mois formateur

Pendant quelques semaines, Mathias Guillemette a vécu au rythme des cyclistes de l’élite, c’est-à-dire en enchaînant les épreuves en Espagne, en Allemagne, en France ainsi qu’au Royaume-Uni.

Il a su se démarquer autant dans les courses de sprint qu’en endurance. On retiendra ses excellents résultats à la course par élimination, face à des cyclistes plus expérimentés que lui dans les grandes compétitions de l’ UCI . Il avait d'ailleurs triomphé, contre toute attente, lors de la première phase de l’événement, en Espagne.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) l’a désigné comme athlète par excellence du mois de novembre.

Mathias Guillemette reprendra l’action plus tard cet hiver, alors que des épreuves de la Coupe des nations sont prévues. Je devrai accumuler un maximum de points, parce qu’on pense déjà aux Jeux olympiques de Paris en 2024!