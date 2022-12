Le café de la première chance

Mathilde est autiste.

Pour la première fois de sa vie, la jeune femme de 21 ans travaille grâce à l’initiative de parents de jeunes adultes à besoins spéciaux. Elle adore voir du monde et servir les gens parce qu’ils sont bons, ils sont gentils pis j’aime jaser .

Guidée et encouragée par les propriétaires du café, Mathilde sert les clients et fait la conversation.

Nathalie Perron, son fils Samuel Dégarie, Joël Arsenault et ses parents, Suzanne Boudreau et Pierre Arsenault du Café Inclusio de Dieppe. Photo : Facebook/Café Inclusio

Un emploi adapté aux besoins des employés

Nathalie Perron, une travailleuse sociale, est l'idéatrice du Café Inclusio qu'elle a fondé avec Suzanne Boudreau et Pierre Arsenault. Les trois amis emploient leurs deux fils et d'autres jeunes adultes à besoins spéciaux.

« On rencontre nos employés où ils sont, on regarde quelles sont leurs habiletés et on commence là. » — Une citation de Nathalie Perron, idéatrice du Café Inclusio

Samuel DeGarie, le fils de Nathalie, est trisomique. Ce jeune homme de 19 ans est un rayon de soleil qui fait maintenant une quarantaine de tâches au café. Sa mère est heureuse de le voir développer ses capacités.

Samuel est beaucoup indépendant, puis il prend beaucoup d'initiatives , dit Nathalie en précisant qu'il passe souvent la balayeuse sans qu’on le lui demande. Samuel travaille avec plaisir tant qu'on respecte sa routine.

Quand c'est le temps du dîner, demande-lui pas de faire d’autre chose, il dîne , ajoute sa mère en riant.

Joël Arsenault prend une pause de son travail au Café Inclusio. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

Joël Arsenault aime lui aussi ses journées de travail au café. Peu verbal, ce jeune autiste de 21 ans sert les clients avec l’aide de son père. Il vide le lave-vaisselle, essuie les tasses et les place sur l’étagère avec précaution.

Il faut souvent lui rappeler de faire des tâches, mais on a juste besoin de dire ''Joël, veux-tu laver les tables?'' et il va prendre la bouteille, le linge et il fait toutes les tables comme il faut , précise Pierre Arsenault.

Voir son enfant évoluer et contribuer

Je suis capable de verser [le café], de servir la clientèle. La caisse, c'est très technologique et [...] très facile à faire , raconte Samuel McGraw avec enthousiasme. Ce premier emploi est une étape importante pour le jeune homme de 20 ans, atteint du syndrome Gilles de la Tourette.

Travailler comme les autres jeunes de son âge, lui permet de sortir de la maison, de rencontrer des gens et de développer ses habiletés grâce à l’encadrement de ses patrons.

Samuel McGraw aime ses patrons du Café Inclusio qui le comprennent et le soutiennent. Photo : Radio-Canada

C'est un bon environnement de travail. Ils comprennent mon problème. Ils me disent ''fais ci, fais ça, t'en fais pas, ça va aller.'' Ils me réconfortent et tout ça , raconte ce grand gaillard au regard doux.

Sa mère, Paulette Hall, a les larmes aux yeux quand elle parle des bienfaits de cet emploi pour son fils, qui se retrouve souvent seul à la maison. Ça n'amène que du positif. Il est content de venir travailler. Ça lui donne la chance de voir d'autres personnes parce que vous savez dans son petit quotidien, Samuel vit beaucoup de solitude , confie Paulette Hall.

Une paie et un sentiment d’indépendance

Très sociable, Samuel McGraw adore faire des rencontres au café. La paie est aussi un facteur motivateur.

Ça fait du bien, je peux m'acheter mes affaires, pas demander de l'argent à ma mère. Je peux me l’acheter tout seul , affirme le jeune amateur de jeux vidéo.

Joël Arsenault est aussi un peu plus indépendant depuis qu'il gagne un salaire au café. Il a maintenant sa carte bancaire et l'utilise notamment pour s’acheter des friandises lors de ses pauses.

Le dévouement de parents aimants

Nathalie Perron travaille désormais à temps partiel comme travailleuse sociale pour se dévouer à l’accompagnement des employés et à la bonne marche du café.

Pierre Arsenault a un emploi à temps plein le soir pour pouvoir consacrer ses journées à faire les achats, la comptabilité, les horaires et l’encadrement des employés du café. Son épouse, Suzanne Boudreau, une travailleuse sociale à temps plein, est une partenaire terre à terre qui a le don de ramener les gens dans le moment présent lorsqu'il le faut, précise son amie Nathalie Perron.

Paulette Hall remercie du fond du cœur les parents-propriétaires du café pour leur dévouement exceptionnel.

« C'est du sacrifice aussi pour eux. Ils avaient tous des emplois ces gens-là. J’apprécie beaucoup la chance qu'ils donnent à mon fils de pouvoir travailler avec leurs enfants et les autres jeunes pour apprendre et leur donner une raison de vivre. » — Une citation de Paulette Hall, mère de Samuel McGraw.

Les parents propriétaires du café espèrent inspirer d'autres employeurs à embaucher des adultes à besoins particuliers.

On veut faire le message que ces personnes-là sont capables, capables d’apprendre. Et la plupart du temps, ils sont de bonne humeur. T’auras pas un meilleur employé qui se sent utile , explique Pierre Arsenault avec entrain.

Nathalie Perron donne un câlin à son fils Samuel au Café Inclusio. Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

À l’arrière du café, Nathalie Perron donne un gros câlin à son fils Samuel qui vient de finir de sceller les sacs qu’il a remplis de café.

D’avoir créé quelque chose pour eux et qu’en retour, ils nous démontrent qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux, ça remplit le cœur de beaucoup d'amour , dit-elle avec tendresse.

Voir ses employés se réaliser et se sentir valorisés est une des plus grandes satisfactions de Pierre Arsenault. Il se rappelle de la joie d’une jeune femme qui venait de servir un client toute seule pour la première fois.

L'employée était toute contente! Ça m’a donné de l’énergie. Ça m’a vraiment ému ce moment-là , raconte le copropriétaire du café.

Les employés ressentent la bienveillance de leurs patrons. Quand on demande à Samuel McGraw ce qu’il aime le plus de son travail au Café Inclusio, la réponse vient tout de suite. Je pense que c’est les boss. Les patrons sont très gentils. Ils me comprennent.