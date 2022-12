Jour de budget à la Ville de Gatineau

Le budget, d’un total de 744,4 millions de dollars, inclurait le dépôt du plan financier à long terme 2023-2032 de la Municipalité, en plus d’une bonification au niveau des services, tant au niveau du déneigement, de la foresterie urbaine, que de la transition écologique.

Les tarifs de la Ville augmenteraient, les dépenses aussi, soit d'environ 6 % de plus qu'en 2022, tel que précisé lors de l'étude du budget.

Compte tenu de l’inflation, des difficultés d’approvisionnement et de la pénurie de main-d'œuvre qui touche nombre de milieux, le budget serait marqué par une hausse de taxes de 2,9 % pour le secteur résidentiel et de 3,9 % pour le non résidentiel. Le tarif associé à la gestion des matières résiduelles passerait de 138,84 $ à 149,85 $.

L’augmentation de taxe pour les commerces et pour les entreprises devrait permettre à la Ville d’effectuer un rattrapage par rapport aux autres grandes villes du Québec où le taux de taxation pour le non résidentiel est plus élevé. La hausse de taxe de 3,9 % devrait d'ailleurs générer des revenus additionnels de 2,4 millions de dollars à la municipalité, en 2023.

Le tarif associé à la gestion des matières résiduelles passerait de 138,84 $ à 149,85 $ (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

La nouvelle année signifierait aussi le début des paiements de taxes en quatre versements. Cette nouvelle mesure permettra une meilleure gestion des liquidités pour les citoyens en cette période de reprise suite à la pandémie , peut-on lire dans le budget 2023 de la Ville de Gatineau, avant son adoption. La mesure coûterait trois millions de dollars à la Ville qui verrait, ainsi, une baisse de ses revenus de placements pour 2023.

La Ville compterait également investir 1,2 million de dollars dans l’acquisition de terrains. Cette somme permettra à la Ville de faire des acquisitions stratégiques de terrains pour des investissements prioritaires de la municipalité ou en vertu de nos nouvelles obligations , précise la Municipalité dans son budget.

La même somme serait allouée aux initiatives en lien avec le plan climat de la Ville. Tout comme l’acquisition de terrains, le plan climat devrait être accompagné d’un investissement récurrent pour une période de dix ans, ce qui signifierait un total de 81 millions de dollars alloués à chacune des initiatives.

Infrastructures municipales

Le conseil devrait également entériner une bonification des services d’environ quatre millions de dollars, dont près de la moitié irait au déneigement des rues et des trottoirs. Cet investissement inclurait l’ajout d’équipes dédiées de façon permanentes au soufflage de la neige, le déblaiement des trottoirs et le service de la patrouille de neige.

Un total de 40 000 $ serait dédié à un programme d’aide aux citoyens pour le remplacement des entrées de service de plomb.

Le sentier des Pionniers, entre les chemins Eardley et Vanier, serait aussi ajouté au réseau blanc de la municipalité pour un total de 21 000 $ d’investissement.

La Maison du citoyen, à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Plus de 300 000 $ auraient pour but d’appuyer la communauté et les organismes de la Ville, avec le développement d’un programme d’équité, de diversité et d’inclusion, le programme de soutien aux organismes culturels , et le service 211 qui oriente les personnes vers les services sociaux et communautaires locaux afin de répondre à leurs besoins .

La transition écologique aurait aussi, pour sa part, une grande place dans le budget 2023, avec au-delà d’un million de dollars alloués au plan de foresterie urbaine et à la gestion de l’eau de la Ville.

La Ville de Gatineau souhaiterait également mettre sur pied l’année de transition de la Charte de la biodiversité dans le but de faire connaître, préserver, restaurer et gérer la biodiversité et les milieux naturels en son sein.

Une dette qui diminue

Selon le premier jet du budget 2023 de la Ville de Gatineau, le taux du service de dette de la Ville a diminué au cours des dernières années, passant d’un taux de 23 %, en 2002, à un taux de 7,9 %, en 2023.

Cette latitude apporte une certaine flexibilité pour faire face aux défis des prochaines années afin de réduire l’impact à court terme sur les citoyens , peut-on lire dans le budget 2023.

L’adoption du budget, mardi en fin de journée, sera suivie par la dernière séance régulière du conseil municipal de l'année.