Rémy Girard et Sophie Lorain dans la distribution étoilée du prochain Denys Arcand

Rémy Girard, Sophie Lorain, Robert Lepage, Clémence Desrochers et Marcel Sabourin font partie de la distribution du nouveau film de Denys Arcand, Testament.

L'impressionnante brochette d'acteurs et d'actrices du long métrage produit par Denise Robert a été annoncée mardi.

En plus de ces grands noms, on trouve notamment parmi les interprètes Marie-Mai, Louis-José Houde, Guylaine Tremblay, Pierre Curzi et René Richard Cyr.

Dans un communiqué, le cinéaste québécois a déclaré que le tournage avait été merveilleux et que les comédiens et comédiennes étaient en grande forme .

Testament est écrit et réalisé par Denys Arcand. Le scénario raconte l'histoire d'un homme d'âge mûr qui tente de trouver de nouveaux repères à notre époque de rectitude politique et de tempêtes médiatiques.

Le film devrait sortir dans les cinémas en 2023.