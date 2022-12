Des élus de Winnipeg s’inquiètent des logements abandonnés qui risquent de s’effondrer

Sur l’avenue Furby, dans le West End, des panneaux bloquent les fenêtres d’une maison incendiée. La conseillère municipale Cindy Gilroy craint que ce type de bâtiment s'effondre. Elle veut que la Ville de Winnipeg applique le règlement municipal sur les bâtiments abandonnés pour éviter les drames.

Le règlement prévoit une taxe lorsqu’un bâtiment est abandonné depuis plus de cinq ans. L’amende est de 1 % de la valeur imposable de la propriété. C'est inefficace, selon Cindy Gilroy.

La Ville peut aussi exproprier le propriétaire s'il est condamné par le règlement, mais cela ne s’est pas produit depuis 2016, a déclaré un porte-parole municipal.

En ce moment, certains s’en sortent , pense Cindy Gilroy. Elle estime que les contraventions sont envoyées aux agences de recouvrement, sans jamais être réglées. Elle propose que les amendes que la Ville inflige aux propriétaires d’immeubles soient incluses dans les factures d’impôt foncier.

Jusqu’à présent, cette année, la Ville a mis des propriétaires à l’amende pour un total de 900 000 $ en vertu du règlement sur les immeubles vacants, et elle a infligé des amendes supplémentaires totalisant 120 000 $.

Le président du syndicat des pompiers de Winnipeg, Tom Bilous, réclame la démolition de ces bâtiments.

Débarrassez-vous de ces endroits et remplacez-les par des logements. Allons de l’avant , a soutenu Tom Bilous, pointant du doigt une maison partiellement brûlée sur l’avenue Manitoba.

« Je me sens mal pour les contribuables de chaque côté de cet endroit qui étaient assis là à se demander non pas si, mais quand, ça allait brûler et puis c’est arrivé. »