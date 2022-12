La victime non identifiée a désormais un nom spirituel : Buffalo Woman

Elle serait, selon la police, une Autochtone d’une vingtaine d’années.

Des aînés, des grand-mères et des défenseurs des droits des Autochtones ont proposé de lui attribuer un nom spirituel. Ils n’étaient pas à l’aise avec la façon dont on parlait de cette femme à l’identité inconnue, explique Tobi Jolly, une coordinatrice qui travaille pour un organisme autochtone de service social, Ka Ni Kanichihk.

« La façon dont on parle d’une personne a un impact sur la façon dont on voit cette personne. Elle a un nom, qu’on le connaisse ou non. Elle a une famille, qu’on la connaisse ou non. Et nous voulions que cela soit respecté. »