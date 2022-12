La santé publique appelle à la vigilance pour le temps des fêtes

Le virus respiratoire syncytial commence à ralentir, mais depuis une semaine, avec la COVID-19, on voit qu’il y a une hausse dans notre région. On est passé de 30 à 50 cas par jour , spécifie Donald Aubin.

Il corrobore ainsi les mises en garde du directeur national de santé publique, Luc Boileau, lors d’une conférence de presse lundi.

Selon les autorités, le port du masque et le lavage des mains restent des éléments importants pour se protéger et protéger les autres.

On voit que les nouveaux variants sont en train de prendre de la place et dépassent les 50% donc on commence une nouvelle vague avec ces variants-là , explique M. Aubin.

Du côté de la grippe, le directeur de santé publique se félicite de voir que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean répondent présents en matière de vaccination.