Un froid extrême frappe la Saskatchewan

Cela concerne entre autres Saskatoon, the Battlefords, Prince Albert, Warman et Hudson Bay.

L'agence fédérale indique qu'un refroidissement éolien extrême, mardi matin, s'atténuera plus tard au cours de la matinée.

Le froid reviendra mardi soir, selon l'agence fédérale qui précise que d'autres avertissements de froid extrême pourraient être en vigueur.

Les conditions devraient s'améliorer mercredi à mesure qu'une masse d'air plus chaud commencera à gagner la région.

Il est donc recommandé de se protéger contre le froid en s’habillant chaudement et de surveiller l'apparition de symptômes associés au froid comme l’essoufflement, la douleur thoracique, les douleurs et faiblesses musculaires et le changement de couleur des doigts et des orteils.

Environnement Canada prévient que des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien.

L’avertissement de froid extrême touche également l’Alberta et le Manitoba.