COP15 : Québec annonce un plan d’action de 650 M$ sur 7 ans

Il a aussi annoncé l'adoption d'un plan d'action de 650 millions de dollars sur sept ans. Il s'agira du plus important investissement en matière de protection du territoire et de biodiversité de l’histoire du Québec , a soutenu le premier ministre devant les délégués.

Le Plan Nature 2030 du gouvernement Legault servira à créer de nouvelles aires protégées sur des terres publiques et privées, notamment dans le sud du Québec .

Les sommes investies seront également utilisées pour protéger les espèces menacées et vulnérables, en luttant davantage contre les plantes aquatiques envahissantes, par exemple.

Enfin, Québec souhaite avec ce plan soutenir la création de nouvelles aires protégées d'initiative autochtone , a spécifié M. Legault.

« Il n’y a pas de temps à perdre », plaide Steven Guilbeault

Avant même le début officiel de la deuxième partie de la 15e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies (COP15), qui se tient à Montréal, les négociations en vue de renouveler ce pacte mondial destiné à freiner la disparition des espèces étaient déjà bien engagées.

La lutte pour protéger la nature n'a jamais été aussi importante que maintenant , rappelait mardi matin le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

La crise de la biodiversité à laquelle nous faisons face requiert le même niveau d'effort et d'action à l'échelle mondiale que la crise climatique. Et il n'y a pas de temps à perdre! a-t-il soutenu en conférence de presse au Palais des congrès de Montréal.

Devant les journalistes, le ministre Guilbeault a rappelé que son gouvernement s'était engagé à protéger 30 % de son territoire d'ici 2030, précisant – à la demande de Radio-Canada – que ses efforts ne se concentreraient pas seulement dans le nord du pays, mais également dans le sud, où vivent majoritairement les Canadiens.

Il a aussi invité les autres pays à faire de même.

« La survie même de l'espèce humaine est en jeu, ainsi que celle de toutes les autres formes de vie sur Terre », a déclaré le ministre Guilbeault, mardi, quelques heures avant l'ouverture officielle de la COP15. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le Canada a accepté d'accueillir la COP15 à la demande de l' ONU . La conférence, qui devait d'abord se tenir dans la ville chinoise de Kunming en 2020, avait été repoussée en raison de la pandémie. La COP15 a finalement été divisée en deux. La première partie, largement virtuelle, s'est déroulée à Kunming en 2021, tandis que la seconde se tient cette année à Montréal, où se trouve le Secrétariat de la Convention. La COP15 demeure toutefois sous présidence chinoise.

M. Guilbeault était accompagné du ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement, Huang Runqiu; de la directrice générale du Programme des Nations unies pour l'environnement, la Danoise Inger Andersen; et de la secrétaire générale du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, la Tanzanienne Elizabeth Maruma Mrema.

Cette dernière a d'ailleurs remercié le Canada d'avoir pris le relais de l'organisation de la COP15 de 2022 en si peu de temps , avant d'appeler les pays signataires à faire preuve de flexibilité dans les prochains jours afin de trouver un consensus .

« Les délégués doivent se concentrer sur le but ultime, le résultat final », a fait valoir mardi la secrétaire générale de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU, Elizabeth Maruma Mrema. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Jusqu'ici, les négociations – qui ont cours depuis plus d'un an, mais qui se sont intensifiées depuis la fin de semaine dernière – ont permis de réaliser de bien maigres progrès, a déploré Mme Mrema. Je ne pense pas que les délégués soient allés aussi loin que nous l'avions prévu , a-t-elle déclaré.

Or, le temps presse. Depuis le début des années 1970, les populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons ont connu un déclin de 69 %, en moyenne, selon une récente étude du Fonds mondial pour la nature (WWF), a rappelé Mme Mrema.

Vingt-deux objectifs à atteindre

La COP15, qui rassemblera des représentants de 196 pays, est considérée comme une tentative cruciale pour parvenir à un nouvel accord sur la sauvegarde des écosystèmes mondiaux ainsi que des plantes et animaux qui en dépendent.

Le projet porte le nom de Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 .

Tout est en place au Palais des congrès de Montréal pour le lancement de la 15e conférence des parties (COP15) visant à renouveler la Convention sur la diversité biologique des Nations unies. La cérémonie d'ouverture aura lieu aujourd'hui. Les explications de Mariève Bégin

Le plan comporte 22 objectifs, dont l'arrêt de la propagation des espèces envahissantes et la réduction de l'utilisation des pesticides et des plastiques.

La portée de ces différents aspects du plan, cela dit, est loin de faire l'unanimité. Aux dernières nouvelles, seule une toute petite partie d'entre eux avait été acceptée par l'ensemble des pays ayant signé la Convention.

Or, il est primordial que les parties arrivent à s'entendre, a fait valoir Mme Mrema, mardi.

« Nous avons besoin de compromis sur tous les objectifs. Car si toutes cibles ne sont pas atteintes, nous ne pourrons pas freiner la perte de la biodiversité d'ici à 2030. Il faut éviter de choisir un seul objectif. Ils sont tous importants, ils sont tous interconnectés. » — Une citation de Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire générale du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

Les scientifiques suggèrent que la préservation de 30 % des terres et des océans restants du globe est essentielle pour freiner les menaces croissantes d'extinction et atteindre les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Selon eux, la biodiversité et le changement climatique sont étroitement liés.

L' UE s'entend pour lutter contre la déforestation En marge de la COP15, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne (UE) ont trouvé un accord mardi visant à interdire la commercialisation sur le marché européen d'une série de produits de base liés à la déforestation dans le monde. Le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc sont concernés, ainsi que plusieurs matières associées (cuir, ameublement, papier imprimé, charbon de bois...). La France a salué un texte novateur et réclamé une mise en œuvre le plus rapidement possible grâce à l'ouverture d'un dialogue avec les pays producteurs et consommateurs dans le monde. Le Canada, qui a conclu en 2016 une entente de libre-échange avec l'Europe, s'oppose à l'application de cette nouvelle réglementation, qui entraînerait des frais supplémentaires et des exigences de traçabilité pénibles pour les entreprises canadiennes, selon un document diplomatique obtenu par La Presse.

La Convention sur la diversité biologique de l' ONU a 30 ans. Elle a été adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil.

La conférence des parties, elle, se tient tous les deux ans. Cette année, elle suit la Conférence de Charm el-Cheikh sur les changements climatiques, dite COP27, qui a pris fin le mois dernier sur un bilan contrasté.

Il existe aussi une Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La plus récente conférence de parties a eu lieu en mai 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Les yeux du monde entier tournés vers Montréal

Avec les 17 000 participants inscrits et les 900 journalistes accrédités pour couvrir les délibérations, l'événement qui se déroule sur 12 jours crée une petite ville à l'intérieur de Montréal.

Les mesures de sécurité autour du Palais des congrès sont importantes. En plus des immenses clôtures qui ceinturent l'édifice, le transformant en véritable forteresse, des policiers sont postés un peu partout, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Depuis plusieurs semaines déjà, des rues au centre-ville sont fermées, des trajets d'autobus, de métro et de vélo sont déviés afin d'assurer la protection des participants.

Cette responsabilité est celle du Groupe intégré de sécurité, qui rassemble des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La conférence prendra fin le lundi 19 décembre.

Avec les informations de Jean-Philippe Robillard, Elisa P. Serret, La Presse canadienne, AFP et Reuters