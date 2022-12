La COP15 sur la diversité biologique s’ouvre à Montréal

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, prendront la parole à compter de 15 h HNE.

Des négociations se tiendront ensuite pendant une douzaine de jours pour tenter de définir de nouveaux objectifs afin de protéger la biodiversité d'ici 2030.

L'événement créera une petite ville à l'intérieur de Montréal, avec 17 000 participants inscrits et 900 journalistes accrédités pour couvrir leurs délibérations.

Il devrait normalement prendre fin le lundi 19 décembre.

Déjà, depuis plusieurs semaines, des rues au centre-ville sont fermées; des trajets d'autobus, de métro et même de vélo sont déviés; le tout pour assurer la sécurité des participants.

Cette responsabilité est celle du Groupe intégré de sécurité, qui rassemble des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Avec plus de 15 000 participants attendus, c’est un événement qui nécessite une sécurité plus élargie que seulement pour la protection de chefs d’État , a expliqué ce matin la porte-parole du Groupe, Tasha Adams, à l'émission D'abord l'info, sur ICI RDI.

Des enjeux importants

La COP15, qui rassemblera des représentants de 196 pays, est considérée comme une tentative cruciale pour parvenir à un accord mondial sur la sauvegarde des écosystèmes mondiaux ainsi que des plantes et animaux qui en dépendent.

Les diplomates ont défini 22 objectifs pour les négociations, notamment l'arrêt de la propagation des espèces envahissantes et la réduction de l'utilisation des pesticides et des plastiques.

Les scientifiques suggèrent que la préservation de 30 % des terres et des océans restants du globe est essentielle pour freiner les menaces croissantes d'extinction et atteindre les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Selon eux, la biodiversité et le changement climatique sont étroitement liés.

Le ministre canadien de l'Environnement, Steven Guilbeault, fera part de ses attentes en conférence de presse ce matin.

Il a toutefois déjà indiqué que le Canada avait quatre objectifs principaux pour l'accord final : atteindre le seuil de 30 %; inverser la perte de biodiversité d'ici 2030; fournir de l'argent aux pays en développement pour leur permettre d'atteindre ces objectifs; et veiller à ce que les peuples autochtones soient pleinement impliqués.

L' UE s'entend pour lutter contre la déforestation

En marge de cet événement international, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne (UE) ont trouvé un accord mardi pour interdire aux entreprises de commercialiser sur le marché européen une série de produits de base liés à la déforestation dans le monde.

Le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc sont concernés, ainsi que plusieurs matières associées (cuir, ameublement, papier imprimé, charbon de bois...), selon cette entente, conclue à l'issue de longues tractations.

La France a salué un texte novateur et réclamé une mise en œuvre le plus rapidement possible via l'ouverture d'un dialogue avec les pays producteurs et consommateurs dans le monde.

Le Canada s'oppose à ce projet de réglementation.