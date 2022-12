Le compostage dans les entreprises sherbrookoises est loin d’être un pari gagné

Le projet pilote de collecte de matière organique dans les entreprises sherbrookoises ne suscite pas l’engouement espéré. Un an après son déploiement, la Ville compte deux fois moins de participants que prévus.

La Ville de Sherbrooke émet l'hypothèse que la méconnaissance du projet pilote pourrait en partie expliquer le faible taux de participation.

Seulement 42 entreprises y participent alors que l'objectif initial était de 100 commerces participants.

La copropriétaire de KDM coiffure, Krystel Waite, fait partie de celle qui ignorait le projet pilote.

Si on peut embarquer là-dedans, c'est certain que l'on veut avoir le compost dans le salon, c'est tout ce qui nous manque , assure Mme Waite qui récupère déjà 95 % des déchets générés dans son commerce.

Le manque d'espace dans les entreprises pour entreposer les bacs bruns s'ajouterait aussi aux obstacles. De plus, la Ville n'est toujours pas en mesure d'offrir la collecte des matières organiques dans des conteneurs n'ayant pas été capable de trouver un fournisseur.

Ça été plus difficile qu'on avait estimé initialement parce qu'un conteneur, ça prend un camion avec un chargement frontal, ça prend de l'espace chez le propriétaire, donc ce sont ces éléments-là qui font que ce n'est pas encore parti , explique la directrice du bureau de l'environnement de Sherbrooke, Ingrid Dubuc.

L'impatience se fait sentir chez certains commerçants, dont le président-directeur général de l'Écolo Boutique, Pierre Bolduc. J'ai l'impression que c'est un peu lent. Ce dernier participe depuis quatre ans à des tables de concertation sur les enjeux du recyclage et du compostage. M. Bolduc souhaite une collecte à grande échelle sur l'ensemble du territoire.

Je trouve ça dommage parce qu'au niveau de la restauration, c'est là que l'on génère le plus de matières et naturellement, on veut diminuer le tonnage au niveau du site d'enfouissement. La collecte des matières compostables c'est l'idéal pour ça , dit-il.

Sherbrooke devra toutefois accélérer le pas puisque Québec rendra obligatoire la collecte dans les entreprises en 2025. Une raison de plus pour prolonger le projet pilote selon la présidente de la Commission de l'environnement et de la mobilité à la Ville de Sherbrooke, Joanie Bellerose.

Si on ne l'essaie pas et qu'on ne fait rien en attendant le 2025, c'est sûr que l'on n'y arrivera pas. Vaut mieux prendre chaque petite étape à la fois. J'ai bien confiance qu'on va y arriver , assure Mme Bellerose.

L'avenir du projet pilote de collecte des matières organiques est entre les mains de la Ville. D'ailleurs, le conseil municipal doit trancher la question mardi soir.

Avec les information de Thomas Deshaies