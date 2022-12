Marit Stiles en voie de devenir la nouvelle chef du NPD en Ontario

Mme Stiles a été la seule à s'être qualifiée avant la date butoir du 5 décembre pour le dépôt des candidatures, indique le NPD.

Le vote de confirmation est prévu actuellement au début de mars, ajoutent des officiels du Parti.

Dans un communiqué, le NPD décrit déjà la députée de la circonscription de Davenport comme sa « prochaine chef ».

Mme Stiles était la porte-parole néo-démocrate en matière d'éducation avant de se lancer dans la course à la chefferie en septembre dernier.

« La course n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. L'objectif est de défaire Doug Ford. » — Une citation de Marit Stiles, chef anticipée du NPD

Pour la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa, le fait que Mme Stiles était la seule candidate n'augure rien de bon. En général, la santé d'un parti se manifeste par l'intérêt que ça suscite pour des candidatures , dit-elle en entrevue à l'émission Y a pas deux matins pareils.

En entrevue à CBC, Mme Stiles rétorque qu'elle a ressenti « beaucoup d'excitation » en faisant campagne dans la province pour la direction du NPD, ajoutant que le « parti est uni ».

Mme Stiles aura besoin d'une majorité simple des voix lors du vote de confirmation pour devenir officiellement la nouvelle chef néo-démocrate, précise le Parti.

Entretemps, Peter Tabuns est le chef intérimaire. Il avait succédé à Andrea Horwath, qui avait démissionné de son poste après les élections provinciales en juin dernier.

De son côté, la présidente du NPD Janelle Brady affirme dans un communiqué que Marit peut donner de l'espoir aux Ontariens et unir la province pour défaire Doug Ford .