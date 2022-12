Un nouveau système de taxation sème la grogne à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le nouveau système prévoit une formule 50-50 : la moitié du montant de la taxation sera calculé proportionnellement à la valeur foncière des propriétés et l’autre moitié sera divisée également entre les différents immeubles imposables de la municipalité. Les terrains vacants et les terrains de camping seront notamment exclus de ce calcul.

Toutefois, le deuxième volet du système, qui prévoit une division égale entre les différents propriétaires, inquiète certains citoyens. Ces derniers soulèvent qu'il y a une iniquité à refiler un même montant à des propriétaires ayant des moyens financiers différents.

La résultante de tout cela, c’est que la charge fiscale est transférée des plus grandes propriétés aux plus petites , a dénoncé un citoyen de Saint-Mathieu, Alexandre Anctil, lors de la séance du conseil, lundi soir.

M. Anctil a par ailleurs déposé une pétition de 209 signatures dénonçant le nouveau système de taxation. Les signataires du document demandaient à ce que les élus mènent une consultation publique avant d’adopter le nouveau système.

Or, le conseil municipal l’a entériné lundi soir.

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, a défendu le nouveau système qu’il qualifie d’équilibré. La municipalité affirme se baser sur les recommandations d’un expert mandaté auprès de la firme Laforest Conseil Stratégique de Trois-Pistoles.

M. Martin dit s’inquiéter de voir la valeur foncière des résidences exploser depuis quelques années dans la municipalité.

On a essayé de rendre ça à peu près égal pour tous selon la valeur foncière, mais sans égorger personne, sans essayer d’étouffer personne , se défend le maire. Si on restait à 100 % en fonction de la valeur foncière, on avait plusieurs propriétés autour du lac qui, une année, avaient 18 % d’augmentation [de taxes] et l’année suivante c’était 13 %.

« Je ne suis pas confortable de dire à quelqu’un, même s’il a une grosse propriété : "attention tu vas avoir une augmentation de ton compte de taxes de 20 %!" » — Une citation de Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Rioux

Les citoyens s'inquiètent aussi du fait que cette formule serve à payer les services de sécurité publique de la municipalité. Ces citoyens craignent que Saint-Mathieu ne sorte de l’assiette fiscale d’autres dépenses récurrentes de la municipalité, au-delà du remboursement de dettes ponctuelles.

Ce serait comme si le gouvernement du Québec, pour financer les services publics, demandait à tout le monde de payer 10 000 $ , a illustré Gilles Gagné, un autre résident de Saint-Mathieu. Pour certains ce serait le triple de leur salaire, pour d’autres, un dixième!

Questionné à savoir quelle somme sera visée par ce nouveau système de taxation, le directeur général de la municipalité, Daniel Dufour, n’était pas en mesure d’avancer un montant exact puisque les projections budgétaires de la municipalité sont toujours en cours de discussion.