Un Abitibien et un Foreur parmi les joueurs de la semaine dans la LHJMQ

Darveau a d’ailleurs été proclamé joueur par excellence du circuit Courteau pour la dernière semaine d’activités, quelques jours après avoir été nommé meilleur gardien du mois de novembre.

L’athlète de 19 ans originaire de Rouyn-Noranda a remporté deux victoires par un but en autant de sorties devant la cage des Tigres de Victoriaville lors d’un voyage dans les Maritimes, au cours de la dernière semaine, tout en conservant une moyenne de 1,49 et un coefficient d’efficacité de ,963 grâce à 77 arrêts sur 80 lancers.

Nathan Darveau a reçu le titre de gardien du mois de novembre dans la LHJMQ après avoir compilé une fiche de 8-1-1 en 10 décisions, une moyenne de 1,53, un coefficient d’arrêt de ,960 et un jeu blanc.

Le petit portier de 5 pieds, 8 pouces’, qui dispute sa deuxième saison complète au niveau junior majeur, se tire fort bien d’affaires pour un lointain choix de 11e ronde en 2019. Il se veut même une véritable révélation depuis le début de la saison, lui qui figure parmi les meneurs de la ligue au chapitre de la moyenne (1,93), de l’efficacité (,942) et des victoires (13).

Le brio de Darveau a grandement aidé les étonnants Tigres de Victoriaville, qui ont raté les séries éliminatoires le printemps dernier, à passer devant le Phoenix de Sherbrooke au sommet de l’association Ouest et à se hisser au 2e rang du classement général.

Des buts à la tonne pour Doucet!

Pour sa part, Alexandre Doucet se retrouve au sein de l’Équipe de la semaine pour une deuxième semaine consécutive. L’attaquant de 20 ans a poursuivi sur sa lancée en marquant cinq autres buts en trois matchs, en plus d’obtenir deux aides, pour terminer sa semaine de travail avec sept points.

Alexandre Doucet ne dérougit pas ces temps-ci, lui qui a enfilé 10 buts et récolté 15 points à ses 6 derniers matchs. Photo : Dany Germain photographe

En feu et très constant par les temps qui courent, Doucet a maintenant touché la cible dans 10 de ses 11 derniers matchs, inscrivant pas moins de 16 buts et 24 points au cours de cette séquence. Et depuis la dernière fois qu’il a été blanchi, le 19 novembre contre Moncton, l’athlète de Sherbrooke a récolté 15 points, dont 10 buts, en six parties.

Choix de 6e ronde des Foreurs en 2018, le vétéran de quatrième saison dans la LHJMQ mène actuellement le circuit pour les buts, avec 25 (en 29 rencontres), en plus d’occuper le 2e échelon pour les points, avec 48. Alexandre Doucet a d'ailleurs reçu une mention honorable pour le titre d'attaquant du mois de novembre dans le circuit Courteau en vertu d'une récolte de 13 buts et 20 points en 11 matchs.