L’actrice Kirstie Alley est morte d’un cancer à 71 ans

L’actrice américaine Kirstie Alley, lauréate d’un prix Emmy et d’un Golden Globe pour son rôle dans la populaire série télévisée Cheers, est morte lundi à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer.

Ses enfants True et Lillie Parker ont confirmé la triste nouvelle dans un communiqué publié en soirée. Aussi emblématique fût-elle à l'écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable , ont-ils notamment écrit sur la page Twitter de leur mère.

Kirstie Alley a interprété le rôle de Rebecca Howe, la gérante du bar éponyme de Cheers, entre 1987 et 1993.

La native de Wichita, dans l'État du Kansas, s’est aussi fait connaître au cinéma durant cette époque, notamment dans la comédie familiale De quoi j'me mêle (Look Who's Talking), en 1989.

John Travolta, qui a tenu la vedette à ses côtés dans ce film à succès, a réagi à la mort de Kirstie Alley lundi sur Instagram. Kirstie était l'une des relations les plus spéciales que j'aie jamais eues. Je t'aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons , a-t-il écrit.

