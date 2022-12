La pression inflationniste pèse sur les budgets des MRC de la Gaspésie

C’est le cas de la MRC d'Avignon, qui, pour la première fois depuis plusieurs années, doit demander une contribution aux municipalités de son territoire pour assurer son fonctionnement, alors qu’elle n’en demandait plus depuis plusieurs années.

L'inflation et l'ajout de services municipaux, notamment en communication et en prévention incendie, poussent la MRC à prendre cette décision pour la prochaine année.

On était parmi les seules MRC au Québec où il n’y avait pas de quote-part qui était demandée aux municipalités. Maintenant la MRC se développe, grossit. Son équipe offre plus de services aux municipalités. C’est ce qu’elles [les municipalités] avaient demandé soit de les accompagner, de mettre en commun des ressources. C’est ce qu’on fait, mais évidemment ça vient avec une facturation , indique le préfet de la MRC, Mathieu Lapointe.

Mathieu Lapointe, préfet de la MRC d'Avignon Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'élu ajoute que des surplus non affectés de la MRC vont être utilisés pour absorber une partie de la facture des services rendus aux municipalités.

La MRC d'Avignon a adopté un budget de 9,8 M$ pour 2023.

Recours aux surplus

Puiser dans les surplus a aussi été une décision qu’a prise la MRC du Rocher-Percé pour limiter le montant de la facture envoyée aux cinq municipalités de son territoire.

Malgré tout, la MRC augmentera la quote-part des municipalités de quelque 84 000 $ en 2023. On est conscient qu’avec la fiscalité municipale, c’est un enjeu pour toutes les villes, pour tous les maires et les mairesses. On veut vraiment les accompagner dans ces moments un petit peu plus difficiles. Donc, on a pris la décision de ne pas augmenter les quotes-parts de façon considérable , indique le préfet, Samuel Parisé.

Le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Samuel Parisé, se dit bien conscient de l'impact de l'inflation sur les budgets des municipalités (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

L'organisme va aussi investir en 2023 pour rénover son bâtiment.

Par ailleurs, le budget de la MRC du Rocher-Percé pour la prochaine année augmente de près de 20 % par rapport à celui de l’année 2022 en raison d'une augmentation des sommes transférées par Québec pour le développement économique.

Absorber la facture

D’autres MRC arrivent à absorber la hausse de certains coûts. À la MRC de Bonaventure, aucune contribution de la part des municipalités n’est demandée pour le fonctionnement.

Toutefois, l'augmentation de près de 15 % du coût des services d’évaluation foncière et de traitement des matières résiduelles pèse sur le budget de la MRC . On comprend que des défis de main-d'œuvre touchent les entreprises qui nous donnent des services et on comprend qu’ils n’ont pas le choix d’augmenter les salaires eux aussi , explique le préfet, Éric Dubé.

Éric Dubé, préfet de la MRC d'Avignon, explique que la MRC a réussi à absorber certaines augmentations (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La MRC de Bonaventure a aussi ponctionné un montant de 30 000 $ dans ses surplus pour son service de prévention des incendies afin d'éviter les répercussion sur le budget des municipalités.

La MRC de Bonaventure a adopté un budget de 6,1 M$ pour 2023.

Une gestion différente

Pour sa part, la MRC de La Côte-de-Gaspé a réussi à limiter les impacts de l'inflation dans son budget.

Selon le directeur général, Bruno Bernatchez, la MRC de La Côte-de-Gaspé a été moins touchée par l'inflation que les municipalités locales ou même d'autres MRC .

Cette situation s'explique par le fait que la MRC ne gère pas de services publics qui sont touchés de plein fouet par l'augmentation des prix. Par exemple, la MRC ne s'occupe pas de la gestion des matières résiduelles, dont les coûts augmentent à cause du prix de l'essence.

La MRC n'a donc pas augmenté les quotes-parts demandées aux municipalités même si le budget 2023 de la MRC est en hausse de 9 % par rapport à celui de 2022. La MRC explique cette différence notamment par des projets qui devaient se réaliser cette année, mais dont la réalisation a été reportée à 2023.

La MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté un budget de 6,1 M$ pour 2023.

En Haute-Gaspésie, le défi des matières résiduelles

Le traitement des matières résiduelles représente toujours une part importante du budget de la MRC de La Haute-Gaspésie. C'est encore environ un tiers du budget de la MRC qui est consacré à ce poste.

Face à l'inflation, la MRC va augmenter de 3 % les quotes-parts demandées aux différentes municipalités de son territoire.