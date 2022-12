Laflamme & Cie lance un projet de vente d’articles de seconde main

L’initiative pourrait être lancée au début de l’année prochaine si le volume de vêtements ramassé est suffisant.

Afin de mettre en branle le projet, l’entreprise est actuellement à l’étape de récolter les potentiels vêtements via un formulaire disponible sur son site Internet.

Les clients pourront ainsi envoyer une description ainsi que des photos des items. Ceux-ci seront évalués par l’équipe de Laflamme, tandis que le client pourra connaître sa valeur.

Selon le copropriétaire David Delisle, l’initiative ne se limite pas seulement aux vêtements ayant été achetés chez Laflamme & Cie par le passé.

On vise les marques qu’on distribue au magasin. C‘est vraiment une plateforme pour nos clients. Maintenant, si quelqu’un a une ceinture ou un accessoire Louis Vuitton, Gucci, Boss, ou toutes les marques qu'on peut avoir [...], c’est bien certain qu’on peut être intéressés à reprendre ces biens-là et après de les remettre en état et les nettoyer , a-t-il expliqué au micro de Place Publique.

« "La Suite", c'est de donner suite à un vêtement, donner suite à des items de luxe en les rachetant à nos clients. » — Une citation de David Delisle, copropriétaire

Dans l’air du temps

Selon David Delisle, l’initiative se veut être dans l’air du temps. Il estime aussi que, contrairement aux autres plateformes telles que Facebook Marketplace, l’avantage de La Suite repose surtout sur l’authenticité des items.

Il y a aussi une question d’homologation. [Sur les plateformes], est-ce que ça peut être une imitation ou un vrai ? Dans quel état on va le recevoir ? Est-ce que le gilet va avoir été nettoyé avant ? Est-ce qu’il va avoir été réparé ? Est-ce qu’il y a des altercations à faire ? , a ajouté le copropriétaire.

David Delisle est copropriétaire avec son frère William Delisle. Succédant à leur père Roch Delisle, ils représentent la quatrième génération à la tête de l’entreprise.