Les Jets de Winnipeg font le bonheur de jeunes patients

Pierre-Luc Dubois, Kyle Connor, Blake Wheeler et leurs coéquipiers se sont adonnés à des séances de photos avec leurs partisans. Ils ont aussi offert leur autographe.

Les joueurs étaient contents de redonner à la communauté, confirme le numéro 80 des Jets.

On est très chanceux de faire le métier qu'on fait. De venir voir des enfants, même si c'est juste une heure dans leur journée, un sourire ça peut faire une différence. [...] ça fait chaud au cœur, ça fait du bien , affirme Pierre-Luc Dubois.

On est très content d'être ici de voir les jeunes, les parents et les familles qui sont excités de nous voir.

La mère d'un des enfants, Joanne Boutet, s'est dite heureuse de pouvoir rencontrer les joueurs des Jets. Le sport a été un grand motivateur pour son fils, qui a commencé à parler grâce aux Jets , confie-t-elle.

La coordinatrice de la collecte de fonds et des événements communautaires de la Children's Rehabilitation Foundation, Monique Van Osch, parle d'une journée importante pour les jeunes.

On donne la chance aux jeunes de vivre une journée spéciale. [...] Et pour les joueurs ça amène de la joie et une connaissance qu'il y a des jeunes avec toutes sortes d'habiletés , dit-elle.

Les Jets de Winnipeg ont remporté, dimanche, leur 15e victoire de la saison en défaisant les Ducks d'Anaheim par la marque de 5 à 2.

Ils affrontent mardi soir au Centre Canada Life les Panthers de la Floride.

Avec des informations de Thomas Asselin