La hausse des coûts de déneigement fait augmenter les ventes de souffleuses

En raison de l'augmentation des coûts de déneigement et de la rareté de main-d'œuvre, les ventes de souffleuses sont en forte augmentation dans les secteurs de Chicoutimi et Chicoutimi-Nord à Saguenay.

La Coop Nutrinor et Martial Gauthier Loisirs enregistrent des hausses de vente de 50 % comparativement à une année normale.

Les deux concessionnaires de souffleuses ont dû effectuer de nouvelles commandes, ce qui est inhabituel à cette période-ci de l'année.

C’est vraiment un début de saison hâtif et aussi l’augmentation de coûts des déneigeurs, et il y a beaucoup de déneigeurs qui ont arrêté également de circuler dans certains quartiers [...]. Ç’a commencé fin août, les gens rentraient en disant que "l’augmentation [des coûts des déneigeurs] est trop salée, donc je vais m’acheter un souffleur et le faire moi-même cette année" , a indiqué Jocelyn Sirois, directeur de la quincaillerie Nutrinor de l'arrondissement Chicoutimi.

Jocelyn Sirois, directeur de la quincaillerie Nutrinor de Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Depuis septembre, on a recommandé je crois, quatre ou cinq fois des machines. [...] Aujourd’hui on vient d’en recevoir, le showroom est plein, ça paraît bien. Mais vendredi, la semaine passée, il n’y avait plus rien. Il restait deux machines dans le showroom , a ajouté pour sa part Denis Gauthier, directeur général de Martial Gauthier Loisirs.

De leur côté, les vendeurs de souffleuses rejoints au Lac-Saint-Jean et du côté de Jonquière parlent d'une année normale en termes de vente.

Les coûts liés au déneigement ont aussi des impacts au niveau financier de la Ville de Saguenay. En effet, elle a choisi d’assurer elle-même ses activités de déneigement plutôt que de mandater des entreprises privées, comme c’est habituellement le cas.

Avec les informations de Gilles Munger.