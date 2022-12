Des jeunes de Canmore et de Gatineau en voyage d’échange dans les Rocheuses

Le voyage est financé par l’organisme à but non lucratif Expériences Canada, qui encourage les voyages au pays.

Les 17 jeunes de la région de Gatineau ont passé la semaine à faire une foule d’activités culturelles comme du ski, du patin, assister à des films et des conférences sur le plein air. Ils ont également visité le lieu historique national Cave and Basin et les lacs Louise et Moraine.

On passe la semaine ensemble, on fait des activités culturelles, du ski, on visite des attractions touristiques dans les montagnes, autour de Banff, Canmore et Lac Louise, explique Évelyne Labelle, coordinatrice du groupe pour le centre nordique de Canmore.

Les 18 jeunes de Canmore visiteront la région de Gatineau en février. Lors de leur séjour, les jeunes sont logés dans des familles hôtes.

« C’est l’occasion pour les enfants de voyager à bas coût, ils découvrent une autre région du Canada, une nouvelle culture, en plus d’avoir l’expérience d’aller vivre dans une autre famille pendant une semaine et de faire des rencontres et des amis. » — Une citation de Évelyne Labelle, coordinatrice du groupe pour le centre nordique de Canmore

Beaucoup des jeunes n’étaient jamais venus dans les Rocheuses, ils sont impressionnés et cela leur fait des souvenirs, ça crée des moments magiques à ramener avec eux , ajoute Évelyne Labelle.

Expériences Canada fournit l’argent pour le transport. Le logement et les repas sont fournis par les familles qui ne doivent payer que pour les activités.