Une hausse de taxes limitée à 2,95 % à Nicolet

Les citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec retiennent leur souffle en vue du dépôt des budgets des municipalités. Le contexte inflationniste donne du fil à retordre aux élus qui doivent refiler une partie de leur facture aux contribuables. Nicolet ouvre le bal en annonçant une hausse de taxe qu’elle a réussi à limiter à 2,95 %.

Ainsi, le propriétaire d’une maison dont la valeur moyenne est de 228 200 $ verra son compte de taxes passer de 2 970,69 $ à 3 058,41 $. C’est 87,71 $ de plus.

La mairesse Geneviève Dubois explique que le conseil municipal souhaite poursuivre ses efforts en termes de développement durable tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

La Ville se tourne vers de nouvelles sources de revenus. Elle taxe davantage les terrains vacants commerciaux desservis, ce qui lui permet de récupérer 35 900 $.

Alors que 87 % de nos revenus proviennent de l’impôt foncier, il nous faut donc faire des pas pour diversifier nos rentrées d’argent si nous souhaitons épargner le portefeuille du citoyen, et nous avons bien travaillé le tout pour y arriver. Ce n’est qu’un début! , explique la mairesse par voie de communiqué.

La municipalité veut également éviter l’étalement urbain et propose une nouvelle réforme pour encourager les promoteurs pour qu’ils optent pour la conception de quartiers axés sur les valeurs du développement durable et, surtout, qu’ils soient densifiés.

Le directeur général de la Ville, Mathieu Audet, estime que l’initiative aura des retombées sur le plan environnemental et économique à court, moyen et long termes : lorsqu’une Ville opte pour la densification, elle dynamise son économie, progresse d’un point de vue social, notamment avec la création de logements abordables, et continue de protéger son environnement. C’est un des principaux aspects qui nous permet de limiter la hausse de taxes dans le cadre du présent budget.