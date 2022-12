Power Metals Corp : des Australiens rachètent les actions cédées par des Chinois

Winsome Resources vient donc remplacer Sinomine, un groupe d'investisseurs chinois de Hong Kong qui, jusqu'à tout récemment, détenait environ 5 % des actions de la minière.

En novembre, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne a ordonné aux investisseurs chinois de vendre leur participation dans deux projets de minéraux critiques canadiens, dont celui de Power Metals Corp.

M. Champagne avait alors justifié sa décision en soulignant l'importance de se défaire de l'emprise de la Chine, qui domine le marché mondial en matière de minéraux critiques.

L’arrivée d’un nouvel investisseur réjouit le président-directeur général de Power Metals Corp, Johnathan More. Bienvenue dans la famille , déclare-t-il dans un communiqué.

Seulement trois pays ont des mines en mesure de produire du césium : le Canada, l'Australie et le Zimbabwe. Photo : Power Metals Corp

Nous allons être en mesure de communiquer de nouveaux résultats de notre programme de forage très prochainement , promet-il.

Dans le cadre de cette nouvelle entente, Winsome Resources s’engage à investir 2 millions de dollars pour aider l’entreprise à explorer son gisement de césium et de lithium situé à Case Lake, entre Cochrane et Kirkland Lake.

Le césium est un produit très rare qui a des applications médicales, industrielles et hydrologiques. Il existe seulement trois mines de césium dans le monde, dont une au Manitoba. Le lithium, lui, est un minerai utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Actuellement, le Canada ne produit aucun lithium, mais détient environ 2,5 % des ressources mondiales de ce minerai, selon le gouvernement fédéral.

Le chroniqueur et consultant minier Stan Sudol n'est pas surpris qu'un nouvel investisseur se soit manifesté aussi rapidement pour remplacer la minière chinoise Sinomine.

Le marché du lithium est explosif en ce moment , observe-t-il. C'est comme si on vient de se rendre compte à quel point l'approvisionnement est limité, et que le temps presse si on veut électrifier les transports d'ici 2035.

Il estime toutefois que Power Metals Corp a eu de la chance de ne pas devoir attendre trop longtemps pour renflouer ses coffres après le départ d'un investisseur aussi important.