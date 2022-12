La Caisse de dépôt versera plus d’argent qu’elle n’en reçoit à partir de 2024

En raison du vieillissement de la population, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s'approche du moment où elle versera plus de prestations qu'elle ne reçoit de cotisations. Son grand patron, Charles Emond, assure toutefois que le bas de laine des Québécois a « beaucoup plus d'argent » que nécessaire.