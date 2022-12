Couvrir l’environnement en pleine crise climatique

Dans un récent Mot de l’info, Luce Julien et Marie Lambert-Chan, respectivement directrice générale de l’information et cheffe de contenu science et environnement à Radio-Canada, ont décrit la question environnementale comme la triple crise du déclin de la biodiversité, des bouleversements climatiques et de la pollution.

Cette réalité, celle d’une crise environnementale multifacettes, les journalistes à qui nous avons parlé la vivent de plus en plus.

Après tout, le domaine environnemental touche à de nombreux sujets connexes : économie, développement urbain, éducation, démocratie…

Selon Elisa P. Serret, pour montrer la réalité des changements climatiques, il faut parler aux gens touchés. Photo : Radio-Canada

Elisa Serret, reporter nationale installée à Montréal, dit d’ailleurs constater que les affectateurs – ceux qui confient les sujets aux journalistes – cessent graduellement de considérer l’environnement comme un sujet à part pour justement adopter cette approche transversale.

« De plus en plus, tous mes collègues généralistes [parlent d’environnement] d’une façon ou d’une autre. Parler de la construction d’une petite maison dans ta cour pour accroître la densité et avoir une meilleure vie urbaine, c’est parler d’environnement. » — Une citation de Elisa Serret, reporter nationale à Montréal

Des animateurs et des journalistes spécialisés dans d’autres domaines, notamment Gérald Fillion, à la barre de Zone économie sur les ondes d'ICI RDI, s’intéressent eux aussi à des problèmes environnementaux, souligne Elisa Serret.

Pour la reporter, la raison en est simple : Les grandes pharmaceutiques dépendent de la biodiversité pour produire leurs médicaments; les grandes banques en dépendent aussi pour leurs modèles d’affaires. Quand tu es une forestière, tu as besoin de bois…

Marianne Desautels-Marissal souligne que les questions environnementales sont maintenant abordées non seulement en information, mais aussi dans les émissions d’affaires publiques. Photo : Radio-Canada

Cette vision d’un grand tout environnemental est partagée par Marianne Desautels-Marissal, qui travaille pour Carbone, un projet lancé en 2019 qui produit des vidéos sur des sujets en environnement.

Radio-Canada avait ses racines bien plantées dans l'environnement depuis un long moment déjà grâce à diverses émissions d'affaires publiques comme Découverte et La semaine verte, sans oublier Les années lumière, sur ICI Première.

L'Épicerie participe aussi à cette expérience, puisqu'on y aborde fréquemment les réalités environnementales, mentionne Marianne Desautels-Marissal. Après tout, qui dit alimentation dit aussi agriculture, et qui dit agriculture dit aussi problèmes de production, qu’il s’agisse des effets des températures extrêmes, de la pollution, de la disparition des terres agricoles au profit des villes ou encore des invasions d’insectes, pour ne nommer que ceux-là.

Mais c'est en prenant pleinement pied, cette fois, dans le champ de l'information qu'en quelque sorte, Radio-Canada vient boucler la boucle.

L’embarras (et la complexité) du choix

La croissance quasi exponentielle du nombre de sujets liés de près ou de loin à l’environnement est un avantage, parce qu'elle donne de la visibilité à ces questions, mais elle peut aussi devenir un obstacle de taille lorsque les journalistes doivent décider des priorités de couverture.

Valérie Boisclair, journaliste à l’équipe environnement, peut en témoigner, car elle doit jongler entre les nombreuses publications scientifiques et autres rapports qui sont diffusés chaque semaine. Pour dire que la vulgarisation est un enjeu majeur dans son métier.

En effet, être journaliste, c'est savoir expliquer clairement et sans détour de quoi il en retourne. Valérie Boisclair s'est installée dans son beat environnement sans formation préalable, autre que ce talent propre au métier de savoir apprendre sur le tas. Et en fait, elle juge que cette contrainte l’a aidée à faire son travail et à mieux expliquer les nouvelles au public.

Encore aujourd’hui, il y a toutes sortes de choses que je lis tout le temps, et ça ne sert pas à produire des articles. J’ai besoin de continuer à être informée et de garder cette curiosité , souligne la journaliste.

Dans le cadre de mon premier reportage long format, sur la carboneutralité de la Tasmanie, j'ai pris le temps de me renseigner, de faire appel à des experts pour bien comprendre le dossier. Et quand on l’a publié, je me suis fait dire : "C’est le fun, j’ai compris".

Pour Étienne Leblanc, même si les connaissances sur le climat ont évolué, la nécessité de rendre l’information accessible demeure. Photo : Radio-Canada

De son côté, Étienne Leblanc a la chance de pouvoir compter sur une quinzaine d’années d’expérience comme journaliste attitré à la couverture environnementale à Radio-Canada, autant à la télé qu’à la radio, ou encore au web.

Selon lui, la façon d’informer le public a elle aussi bien changé avec les années.

En 2005 [peu de temps après ses débuts comme journaliste spécialisé, NDLR], on était beaucoup dans l’explication des phénomènes, dans la vulgarisation. Pourquoi les gaz à effet de serre et le CO2 réchauffent l’atmosphère… Des phénomènes de base , indique-t-il.

« Aujourd’hui, les concepts reliés au climat, que ce soit l’effet sur les océans, l’Arctique, les forêts, comme nous en parlons davantage, on peut en venir plus rapidement aux faits. » — Une citation de Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement et animateur de L'heure du monde

Cependant, cela ne veut pas dire que les vulgarisateurs peuvent s’asseoir sur leurs lauriers, bien au contraire.

Les connaissances sur le climat ont elles aussi évolué et il faut donc continuer à synthétiser l’information afin de la rendre digeste pour le plus grand nombre, indique Étienne Leblanc. Malgré tout, aujourd’hui, je peux dire " GIEC " en ondes, je peux dire "GES" : la plupart des gens savent de quoi on parle. À mesure que la science a évolué, la couverture a évolué elle aussi .

D’ailleurs, ce journaliste spécialisé n’en démord pas : à ses yeux, le journalisme explicatif est aussi important que le journalisme d’enquête, [que le fait] de sortir des scoops sur différents scandales .

Et à l’autre extrémité du spectre, le journaliste et animateur de l’émission L’heure du monde, sur ICI Première, est heureux de constater que la communication scientifique s’est elle aussi améliorée avec les années.

Le rapport du GIEC de 2022, c’est beaucoup mieux communiqué que le rapport de 2007. Cela fait en sorte que le grand public a davantage accès [aux informations qui s’y trouvent], qu’il comprend mieux , dit-il.

Idem pour les universités et les institutions de recherche, qui font elles aussi des pieds et des mains pour rendre leurs travaux plus accessibles et plus compréhensibles pour les non-initiés.

À travers tout cela, Étienne Leblanc conserve un principe : Il faut toujours que je me rappelle que monsieur et madame Tout-le-monde ne lisent pas sur la question climatique tous les jours.

Éviter le catastrophisme

Parler d’environnement, c’est souvent parler de ce qui ne va pas bien. Après tout, les scientifiques sont clairs : si l’humanité ne pose pas très rapidement des gestes majeurs pour renverser la tendance en matière d’émissions de GES et de destruction de l’environnement, les conséquences seront terribles.

Devant cette abondance de mauvaises nouvelles, y compris les rapports du GIEC , dont le ton est toujours un peu plus pressant, les journalistes de Radio-Canada doivent jouer aux équilibristes et éviter d'adopter un ton trop négatif. Ils doivent aussi éviter de faire comme si de rien n’était.

C'est d'ailleurs fort de ce constat que le diffuseur public en est arrivé à mettre de l'avant un journalisme de solutions qui, sans se voiler les yeux, permet aussi de parler des initiatives et des idées qui fonctionnent, en plus d’offrir des suggestions à l'intention des citoyens pour qu'eux aussi puissent contribuer à changer les choses.

Cela dit, devant cette situation planétaire difficile, les journalistes spécialisés en environnement risquent-ils d'être portés à aller au-delà de leur devoir d’informer, pour tomber dans le prosélytisme?

Ce n'est certainement pas le cas d'Étienne Leblanc : Je ne fais pas mon travail en réaction à la façon dont les gouvernements réagissent. Mon travail est utile dans le sens où il demeure sur la place publique; il va peut-être provoquer des débats, il met peut-être un peu de pression. Mais j’estime que je fais surtout du journalisme explicatif.

Et ce genre de journalisme, juge-t-il, peut s’avérer particulièrement utile aux élus et aux décideurs, qui peuvent alors être mieux outillés pour prendre de meilleures décisions.

Pas question non plus, pour Étienne Leblanc, de laisser de côté la neutralité journalistique parce que la crise climatique l’affecte comme citoyen et comme père de famille.

Oui, on est neutres dans le sens où je n’expose pas mon opinion dans mes reportages. J’expose les faits. L’avantage, aujourd’hui, c’est que les faits parlent d’eux-mêmes, ils sont soutenus par la science.

« C’est certain qu’il y a une émotion que je ressens, comme beaucoup de personnes, à propos de l’avenir et du climat. À un moment donné, ma fille m’a dit : "Tu sais, papa, tu parles tout le temps de 2050 dans tes reportages, tu parles de neutralité carbone en 2050… Moi, en 2050, je vais avoir 47 ans." » — Une citation de Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement et animateur de L'heure du monde

Elle exprimait un peu son écoanxiété. Et c’est sûr que ça, ça vient me chercher. Quand j’ai cela en tête, ça aide à ce que les choses aient plus de sens. […] Ça aide à me grounder davantage , témoigne Étienne Leblanc.

Représenter la réalité sur le terrain

Les journalistes doivent trouver non seulement un équilibre entre les mauvaises nouvelles et les pistes de solution, mais aussi une façon de rendre cette crise concrète.

Elisa Serret se fait ainsi un devoir de se rendre directement sur le terrain afin de montrer la réalité des changements climatiques. Je pense que pour tout le monde, c’est abstrait, la crise climatique, ainsi que les questions liées à l’environnement qui change , avance-t-elle. Je pense que le fait d’aller parler aux gens touchés [est important].

Ainsi, pour réaliser un reportage dans l’est du Québec, elle raconte être allée dans de petits villages qui sont construits sur la côte, où cela fait partie de leur identité culturelle .

« Tout l’aspect humain [de la crise], je pense que c’est là qu’on va non seulement sensibiliser la population aux impacts qu’il peut y avoir sur les communautés mais aussi, peut-être, faire en sorte que les gens aient une perspective différente. Ils vont peut-être se dire : "Ah, c’est de ça que ça aura l’air, la montée des eaux. Peut-être que le village où je vais en vacances l’été, que je trouve magnifique, pourrait ne plus exister." » — Une citation de Elisa Serret, reporter nationale à Montréal

La clé du succès dans les reportages environnementaux et climatiques, c’est d’aller parler aux gens , poursuit la journaliste. Bien sûr, il faut les faire, ces rapports qui rentrent; il faut aussi parler de la politique, mais moi, je pense qu’il n’y a rien comme un bon reportage terrain.

Elisa Serret a d’ailleurs mis cette vision des choses en pratique en prévision de la COP27, tenue récemment en Égypte, en effectuant un détour par le Maroc pour aller montrer des populations directement menacées par la montée des eaux, qui pourrait ainsi faire disparaître un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Durant la COP27, elle a aussi tendu son micro à des représentants de pays africains qui, s’ils souhaitent eux aussi effectuer la transition vers les énergies vertes, réclament malgré tout le droit d’exploiter, en partie, les ressources pétrolières et gazières présentes sur leur territoire.

J’ai rencontré un Nigérien qui m’a demandé si j’avais une voiture électrique… J’ai répondu oui, et il a rétorqué qu’il ne savait pas s’il avait suffisamment d’électricité pour cuisiner dans sa maison tous les jours , dit-elle.

Je trouvais ça important de faire un reportage là-dessus, car eux aussi veulent un droit à un développement juste et équitable.

Mathieu Gohier estime qu’il faut montrer à quel point les politiques climatiques sont perçues différemment dans une province comme l’Alberta, où le pétrole a une grande importance économique. Photo : Radio-Canada

Cette nécessité de représenter la réalité sur le terrain existe aussi d’un océan à l’autre, notamment en Alberta.

C’est là qu’est installé Mathieu Gohier, reporter national dans l’Ouest canadien. D’un côté, son travail est ponctué par un nombre croissant de catastrophes environnementales (feux, inondations en Colombie-Britannique, incendie de Fort McMurray en Alberta, etc.); et de l’autre, la réalité des Albertains est souvent bien différente de celle des Ontariens et des Québécois.

En Alberta, qui est une province qui dépend largement du pétrole, le débat sur la transition énergétique n’est pas abstrait comme il peut l’être au Québec, où l’idée de transformation ne menace pas les fondements mêmes de l’économie, alors qu’en Alberta, c’est le cas , souligne-t-il.

Je pense que c’est une réalité dont il faut être conscient, notamment en ce qui concerne l’impact sur la qualité de vie et sur les familles dans cette province.

« Dans mon travail, je m’efforce pour qu’on entende ces gens-là. Je me méfie beaucoup des clichés et, parfois, l’image que l’Est canadien a de l’Ouest, elle n’est pas fausse, mais elle est un peu caricaturale. » — Une citation de Mathieu Gohier, reporter national dans l'Ouest canadien

Et la suite?

Qu’ils soient à Montréal ou ailleurs au pays, les journalistes en environnement ne manqueront certainement pas de travail. Mais ils doivent aussi faire face à certaines limitations.

Tous s’entendent pour dire que davantage de ressources devraient être consacrées à la couverture des questions environnementales.

Cette limitation a des impacts bien concrets pour certains d'entre eux. C'est le cas pour Mathieu Gohier.

Officiellement, je couvre quatre provinces : la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. C’est énorme; à la limite, c’est parfois trop, et je suis conscient que je ne peux pas tout couvrir. De par l’immense territoire que je couvre, je dois choisir, tous les jours, les sujets que je ne pourrai pas traiter. Alors, ça force à faire des choix très difficiles, très déchirants.

Du côté de Carbone, Marianne Desautels-Marissal est aux prises avec un autre défi : celui de la technologie.

« Ce que je trouve difficile, c’est de chercher de nouveaux formats et de suivre la parade de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. » — Une citation de Marianne Desautels-Marissal, journaliste à Carbone

Si on regarde ce qui se passe sur TikTok, si on prend trois ou quatre jours à élaborer une vidéo, alors la tendance est déjà passée , ajoute Marianne Desautels-Marissal, qui peut parfois consacrer des semaines, voire des mois, à préparer un reportage particulièrement long et complexe.

Que verrait-on si ces journalistes en environnement avaient carte blanche, avec les moyens qui l'accompagnent, comme en rêve tout reporter? Davantage de reportages de terrain, d’abord; Elisa Serret et Mathieu Gohier souhaitent également aller voir les communautés autochtones, souvent aux premières loges des grandes transformations climatiques.

Avec cette volonté et ces efforts pour développer la couverture environnementale, le diffuseur public est en voie de se bâtir une mémoire collective dans ce domaine, comme cela existe déjà pour l’économie, la politique ou encore le sport, estime Elisa Serret.