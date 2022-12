Arseno : 70 ans et 3 générations à la barre de l’entreprise de Matane

C’est en 1952 qu’Alban Arsenault a ouvert les portes d’Arseno publicité. À la main, il faisait des enseignes publicitaires et du lettrage sur des véhicules.

Dans les premières années, Alban Arsenault faisait tout à la main. Photo : Arseno et associés

Son fils, Guy Arsenault se souvient de cette époque. À cinq, six ans, on était prêts à travailler à cinq sous de l’heure, je me souviens vraiment. II y avait toujours de petites tâches de ramassages et de classages de peintures.

Quarante ans plus tard, Guy Arsenault a repris les reines de l’entreprise avec sa conjointe.

Le couple a alors choisi de développer le marché de la création de vêtements pour les entreprises touristiques. On ne s’adressait plus à la même clientèle. On a débuté lentement avec des clients de la région, Percé, Tadoussac, la Ville de Québec. Puis graduellement, on a élargi le territoire, on a élargi gamme de produits , dit-il .

« Je suis vraiment fier que ça se poursuive. Je pense que c’est la fierté de tout entrepreneur de voir la continuité de leur œuvre, de leur entreprise. » — Une citation de Guy Arsenault, copropriétaire de 1994 à 2022 et fils du fondateur

Arseno et associés fabrique, entre autres, des vêtements pour les entreprises touristiques. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les vêtements conçus par Arseno se retrouvent aujourd’hui sur les tablettes des entreprises touristiques d’un peu partout au pays.

Parallèlement, l’entreprise développe le marché des vêtements corporatifs.

Une trentaine de personnes travaillent pour Arseno et associés à Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La petite fille du fondateur, Camille Arsenault, connaît bien ce monde. Comme son père, elle y a grandi et a touché à tout avant de quitter Matane pour étudier à Montréal. J’ai fait des études en commerce international et finalement les choses sont arrivées. Je suis revenue en région. Puis je suis retombée en amour avec l’entreprise finalement et avec les gens qui s’y trouvent et j’ai décidé que ça serait mon futur.

Son futur, elle a commencé à l'écrire en rachetant l’entreprise familiale en compagnie de deux anciennes employées.

En 2022, Jessica Côté (à gauche), Camille Arsenault (à droite) et Sarah Couture (au centre) se sont associées pour acheter l'entreprise familiale. Photo : Radio-Canada

La nouvelle équipe veut continuer de faire des affaires avec la Chine et le Bangladesh tout en ramenant une partie de la production ici.

Un défi, sachant que la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare. Mais c’est vraiment au niveau de nos pratiques marketing, pratique de vente, automatisation. Comment on fait pour combler ce manque de main-d’œuvre là ? Ben il faut aller… Il faut se tourner vers des technologies. Il faut qu’on valorise en fait l’humain qui est chez nous. C’est ça le nerf de la guerre selon moi.

La petite fille du fondateur regarde fièrement tout ce qui a été accompli depuis les premiers jours. Malheureusement, mon grand-père n'a pas pu voir ça de son vivant. Mais je sais que c'était important pour lui [...] que l'entreprise continue de rayonner, d'engager des gens de la région, de créer des emplois de qualités c'est ce qui lui tenait à cœur.

Arseno et associés touche à 300 000 vêtements chaque année qui sont brodés ou imprimés à l’usine de Matane.