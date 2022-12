Quatre Remparts au camp d’Équipe Canada junior

Dans le cas de Gaucher et Roy, ailier vedette du Phoenix de Sherbrooke, l’invitation n’était qu’une formalité. Les deux joueurs de 19 ans étaient de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’or, en août dernier, lors de la reprise du tournoi annulé de 2022.

Et leurs débuts de saison respectifs n’ont rien fait pour changer la perception des dirigeants de Hockey Canada à leur sujet. Reconnu pour son jeu complet, Nathan Gaucher, un choix de première ronde des Ducks d’Anaheim, affiche 14 buts et 29 points en 24 matchs cette saison avec les Diables rouges.

Nathan Gaucher lors du repêchage 2022 à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Joshua Roy a quant à lui repris son rôle de bougie d’allumage du Phoenix à son retour du camp des Canadiens de Montréal. Le natif de Saint-Georges compte déjà 15 buts et 42 points en 25 matchs.

Bolduc et Nause voudront se prouver

Quant à Zachary Bolduc et Evan Nause, tous deux avaient déjà reçu une invitation au camp estival de l’équipe canadienne, en juillet.

Après une prestation un peu décevante au camp des Blues de St.Louis, qui l’ont repêché en 1re ronde en 2021, Bolduc n’avait pas caché à son retour à Québec qu’une participation au grand tournoi du temps des fêtes faisait partie de ses objectifs, cette saison. Il a depuis amassé 15 buts et 43 points en 24 matchs.

Choix de 2e ronde des Panthers de la Floride, le défenseur Nause affiche pour sa part 2 buts et 15 points au compteur, en plus d’avoir maintenu un différentiel de +23 jusqu’à maintenant, cette saison.

Rousseau revient de loin

William Rousseau est celui dont l’invitation au camp d’Équipe Canada junior est la plus surprenante. Pas que le gardien de but de 19 ans ne fasse pas bien. Au contraire, sa moyenne de buts alloués de 2,04 et son pourcentage d’efficacité de ,922 en font l’un des cerbères les plus dominants au pays cet automne.

Le gardien de but William Rousseau Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Sauf que le Trifluvien revient de loin, lui qui n’avait pratiquement pas vu le filet en 2020-2021. Devenu l’homme de confiance de Patrick Roy en séries éliminatoires, le printemps dernier, il a ajouté une vingtaine de livres de muscle à sa charpente, cet été, pour devenir plus fort devant son filet.

Un peu plus de trois ans après avoir remporté les Jeux du Canada avec Équipe Québec, Rousseau tentera maintenant de mériter une place dans l’unifolié.

Le Championnat mondial de hockey junior se déroule du 26 décembre au 5 janvier, à Moncton et Halifax.