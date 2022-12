La crise de l’Université Laurentienne engendrera-t-elle de nouveaux outils législatifs?

La sénatrice ontarienne Lucie Moncion se souvient toujours de sa réaction lorsqu’elle a appris en février 2021, que l’Université Laurentienne se plaçait à l’abri de ses créanciers, le tout premier établissement public au pays à prendre cette mesure.

Avant d’être nommée à la chambre haute du Parlement, elle évoluait dans le secteur des institutions financières et connaît [donc] ce qui se passe quand les gens se mettent sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) .

Je trouve que c’est un outil qui est très dommageable pour les principales parties prenantes , explique-t-elle.

La sénatrice franco-ontarienne Lucie Moncion a déposé le projet de loi S-215 qui vise à empêcher les établissements postsecondaires publics du Canada à se prévaloir de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Les coupes de programmes et d’emplois survenues en avril 2021 à l’Université Laurentienne lui ont donné raison.

Déjà préoccupée par les défis financiers qu’éprouvent d’autres établissements postsecondaires de langue française au pays comme le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, elle a déposé le projet de loi S-215  (Nouvelle fenêtre) qui empêcherait, s’il était adopté, à tous les collèges et universités publics de se prévaloir de la LACC ainsi que de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Le texte est en train d’être étudié par le comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie.

Et même si l’Université Laurentienne émerge finalement d’une restructuration mouvementée, les signaux d’alarme, eux, se poursuivent, constate la sénatrice, et font en sorte, à son avis, que la loi est très urgente .

Dans un rapport publié la semaine dernière, la vérificatrice générale de l’Ontario Bonnie Lysyk soulignait la santé financière fragile de l’Université Nipissing de North Bay ainsi qu’une série de lacunes en matière de gouvernance à l’établissement.

« Une des inquiétudes qui est associée au fait que les universités en soient rendues là, c’est qu’il manque peut-être de suivi de la part des gouvernements par rapport à ce qui se fait dans les universités. Dans les institutions financières, la réglementation est importante, [...] et on arrive aux universités, on parle d’indépendance académique. Je comprends l’indépendance académique, mais il y a tout le secteur financier qui est peut-être négligé de la part de nos gouvernements. »