Les dépenses de la MRC de Sept-Rivières augmentent de 10,3 %

Ce budget a été adopté le 2 décembre dernier.

La MRC prévoit faire d'importantes dépenses en 2023, principalement en lien avec l'aménagement, le développement économique et l'administration générale.

Le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, admet que l’organisme est victime de la hausse du coût de la vie. Il y a toujours l’inflation qui rentre en ligne de compte. L’inflation est là pour tout le monde et pour les MRC aussi , dit-il.

M. Thibault souligne que certaines dépenses, dont des hausses de salaires de fonctionnaires et l’emploi de nouveaux employés, expliquent aussi cette hausse des dépenses pour ces éléments du budget municipal.

On a de plus en plus d'aspects légaux dans nos opérations de tous les jours. Donc, ça va nous prendre un greffier. On prévoit aussi d’embaucher une ressource ou de donner un contrat pour la révision de notre schéma d’aménagement pour 2023-2024 , note-t-il.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, est aussi le préfet de la MRC de Sept-Rivières (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

« La boîte grossit et les dépenses aussi. Ça nous prend plus de ressources. » — Une citation de Alain Thibault, préfet de la MRC de Sept-Rivières

La hausse des dépenses de la MRC entraîne aussi une augmentation de 16,6 % des quotes-parts des municipalités membres, qui comprennent Sept-Îles, Port-Cartier et le territoire non organisé (TNO) du Lac-Walker. Les quotes-parts représentent la contribution financière des Municipalités au budget de la MRC .

Par exemple, le chemin pour la station de ski Gallix est supralocal. Les Villes versent une quote-part pour pouvoir entretenir ce chemin , raconte le préfet de la MRC .

Malgré la hausse, Alain Thibault considère que ce budget répond aux attentes du conseil de la MRC de Sept-Rivières.

La Ville de Sept-Îles doit d’ailleurs annoncer mardi ses prévisions budgétaires pour l’année 2023.