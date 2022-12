Hausse de 3,6 % du compte de taxes foncières à Rimouski

Cette augmentation du compte de taxes foncières représente une hausse annuelle de 98 $ pour une résidence moyenne dont la valeur est établie à 253 800 $ à Rimouski. Le compte de taxes moyen est donc désormais de 2783 $.

À titre comparatif, pour l'exercice financier de 2022, le conseil municipal avait adopté un budget de 102 millions de dollars qui prévoyait une augmentation de l'impôt foncier de 2,97 %.

Cette augmentation équivalait à une hausse de 76 $ pour une résidence moyenne qui était alors évaluée à 212 727 $.

La différence d'environ 41 000 $ d'évaluation, soit 16 % de plus, pour une résidence moyenne est attribuable à l'application, cette année, du nouveau rôle d'évaluation 2023-2025.

Augmentation annuelle du compte de taxes foncières à Rimouski Augmentation annuelle du compte de taxes foncières à Rimouski Années Augmentation en pourcentage Valeur de l'augmentation selon la valeur d'une résidence moyenne à Rimouski 2023 3,6 % 98 $ 2022 2,9 % 76 $ 2021 1,9 % 47 $ 2020 4,1 % 99 $ 2019 3,1 % 71 $

En conférence de presse lundi après-midi, le maire de Rimouski, Guy Caron, a expliqué que, dans ce budget, la Ville a fait en sorte de compenser la hausse de l'évaluation des immeubles pour qu'elle ne se fasse pas trop ressentir sur le compte de taxes.

Ainsi, le taux de taxation des propriétés résidentielles diminue en 2023 par rapport à 2022, passant d'un peu plus d'un dollar de taxation par 100 $ d'évaluation, en 2022, à 0,89 $ de taxation par 100 $ d'évaluation pour 2023, pour atténuer l'impact de l'augmentation de la valeur des bâtiments.

Le directeur général, Marco Desbiens, le maire, Guy Caron, et le directeur du Service des ressources financières, Sylvain St-Pierre, lors de la présentation du budget 2023 de la Ville de Rimouski Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Selon le directeur du Service des ressources financières, Sylvain St-Pierre, le compte de taxes moyen de Rimouski se compare toujours avantageusement à ceux de villes québécoises de taille similaire, soit de 45 000 à 55 000 résidents.

En 2022, l'impôt foncier moyen de Rimouski était le moins élevé lorsque comparé à Saint-Eustache, Victoriaville ou Shawinigan qui, elles, avaient déjà un compte de taxes moyen de plus de 2700 $.

Impact de l'inflation sur les finances de la Ville

Le directeur des finances, Sylvain St-Pierre, a aussi parlé de l'impact qu'a l'inflation sur les dépenses de la Ville, mais aussi sur ses revenus.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 6,9 % au Canada en octobre dernier.

L' UMQ estimait que les Villes, en moyenne, devraient augmenter [leur compte de taxes foncières] de 6 %. On réussit à maintenir l'augmentation de taxes au niveau résidentiel à 3,6 %. C'est excellent. On n'utilise pas de surplus, alors on est vraiment dans une belle position, malgré les circonstances économiques difficiles , a souligné à ce propos le maire Guy Caron, en mêlée de presse.

La hausse du prix des matériaux a notamment causé le report de certains travaux, dont ceux prévus à la toiture de l'hôtel de ville. L'augmentation du prix du carburant a aussi haussé certaines dépenses en transport.

« L'inflation et le prix du carburant, ce sont des charges additionnelles importantes qui sont [draconiennes] et rapides » — Une citation de Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières

En contrepartie, Sylvain St-Pierre a expliqué que certains des placements de la Ville ont rapporté davantage cette année compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt. On a profité de l'envers de la médaille pour pouvoir équilibrer le budget , a poursuivi le directeur du Service des ressources financières.

Augmentation de tarifs et mesures d'économies

La Ville changera certaines de ses façons de faire pour effectuer des économies et limiter la hausse de l'impôt foncier.

Certains tarifs, dont ceux liés aux les services en loisirs et culture, doivent notamment être haussés.

C'est sûr qu'il y a certains services qui vont augmenter un peu plus que le 3,6 % du compte de taxes moyen. Ça représente peut-être autour de 4,8 %, mais il faut se souvenir que l'année dernière, on avait à peine augmenté de 2 ou 2,5 % les tarifications de services citoyens et l' IPC est à plus de 6 % , a expliqué Sylvain St-Pierre.

La Ville a réussi à éviter de piger dans son surplus accumulé pour compenser la hausse de ses dépenses. La dette s'établit à environ 67 millions de dollars, soit un taux semblable à celui de l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le maire a soutenu que le conseil municipal souhaitait s'appuyer davantage sur le principe d' utilisateur-payeur pour palier la hausse de certaines dépenses.

Une nouvelle taxe de 50 $ sera ainsi imposée aux propriétaires de piscine branchés au réseau d'aqueduc. Guy Caron a mentionné qu'une telle taxe est déjà imposée dans d'autres villes au Québec. C'est notamment le cas à Montréal. Les permis d'arrosage, auparavant gratuits, coûteront maintenant 30 $.

« On va commencer à pouvoir nous assurer que les gens, par exemple, vont payer davantage pour l'eau utilisée et non refiler la facture à l'ensemble des contribuables. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

La Ville prévoit aussi faire des économies. Elle doit notamment diminuer ses dépenses en énergie par la conversion de l'éclairage conventionnel à l'éclairage DEL.

Des modifications sont aussi apportées au déneigement. La Ville prévoit notamment faire des économies en soufflant la neige sur certains terrains de la route 132 plutôt que de la ramasser et en ajoutant des quartiers écohivernaux additionnels.

Logement

Le budget 2023 de la Ville de Rimouski prévoit à nouveau le versement d'une somme de 260 000 $ au fonds réservé au logement social. Ce montant est tiré des redevances éoliennes.

Avec ce nouveau versement, une somme de 1,27 millions de dollars sera disponible en décembre 2023 pour des projets de logements sociaux qui sont subventionnés par les instances gouvernementales .

La crise du logement figure toujours en tête de liste de nos priorités et des annonces seront faites bientôt pour rendre public un Plan de lutte contre la pénurie de logements. L'objectif de ce plan sera de créer des mesures ou des incitatifs, dont certaines sont fiscales, pour encourager les mises en chantier de projets immobiliers résidentiels , a également mentionné le maire Caron.

Enfin, le directeur du Service des ressources financières, Sylvain St-Pierre, a mentionné que la dette reste somme toute inchangée par rapport à ce qu'elle était en 2022, soit à environ 67 millions de dollars. La Ville n'a pas puisé de fonds dans le surplus accumulé pour éponger certaines dépenses.

La Ville rappelle aussi la tenue de la 57e Finale des Jeux du Québec en juillet. Elle estime que l'accueil de cet événement engendrera des retombées économiques évaluées à 12 millions de dollars.