Le conflit en Syrie, devenu une « guerre oubliée », continue de tuer et de faire vivre l'enfer à la population de ce pays du Moyen-Orient. En fait, la situation économique et humanitaire n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui, dénonce l'organisation Oxfam, qui lance un appel à « ne pas oublier la Syrie » et à financer l'aide apportée à la population.

Nous sommes maintenant dans la 12e, bientôt la 13e année de la crise, qui est de plus en plus une crise oubliée , indique au bout du fil Moutaz Adham, directeur de l'organisation humanitaire en Syrie.

Vous pourriez croire qu'aujourd'hui, les lignes de front du conflit sont largement ce qu'elles ont été depuis un certain temps, déjà. Il y a plus de stabilité dans certaines régions; vous pourriez croire qu'en gros, les conditions pourraient être meilleures. Mais en fait, ce n'est pas le cas : elles sont vraiment, vraiment, vraiment pires. Probablement les pires depuis l'éclatement de la crise.

Selon M. Adham, sur les 22 millions d'habitants que compte présentement la Syrie, 15 millions ont besoin d'aide humanitaire. C'est plus qu'en 2015, lorsque la campagne militaire a atteint son apogée , dit-il.

Lorsque je vais sur le terrain, je parle aux gens dans les communautés auxquelles nous venons en aide; on nous dit qu'on craignait auparavant de mourir sous les bombes. Maintenant, on a peur de mourir de faim , ajoute encore M. Adham.

Sur le terrain, justement, Oxfam apporte une aide pour faciliter l'irrigation des champs, la distribution d'eau et de nourriture, en plus d'offrir un soutien aux familles dans le besoin, principalement les foyers dirigés par des femmes.

L'organisation effectue également des démarches auprès du gouvernement syrien, ainsi que d'autres nations, pour obtenir un accès plus facile aux populations touchées, en plus d'assurer le financement de ces efforts humanitaires.

Malgré un certain succès au cours des dernières années, y compris un relâchement des conditions imposées par le pouvoir de Bachar Al-Assad à Damas, la capitale, la situation demeure très difficile.

« La majorité des gens ont des problèmes à mettre de la nourriture dans leur assiette. Quatre-vingt-dix pour cent de la population vit sous le seuil de pauvreté; 60 % sont au chômage. Et ceux qui peuvent trouver du travail ont souvent un salaire qui ne permet pas de répondre aux besoins de base en matière d'alimentation. » — Une citation de Moutaz Adham, directeur d'Oxfam en Syrie

Selon M. Adham, la moitié des infrastructures liées aux aqueducs, à l'éducation et à la santé, notamment, ont été détruites. Des gens qui avaient fui les combats sont revenus et vivent dans des maisons en ruines , dit-il.

Appel aux pays donateurs

Devant une telle situation, Moutaz Adham est clair : il faut absolument que les pays donateurs maintiennent leur niveau d'appui financier destiné aux efforts humanitaires négociés dans le cadre d'un accord entre le gouvernement syrien et les Nations unies.

C'est le pire moment pour oublier la crise syrienne , martèle-t-il, tout en étant bien conscient que depuis l'éclatement de la guerre, d'autres crises ont elles aussi monopolisé l'attention médiatique de la planète. Y compris, depuis bientôt un an, la guerre en Ukraine.

Jusqu'à maintenant, ce qui a été promis depuis un an [4 milliards de dollars] n'a été financé qu'à 42 %, avec quelques semaines seulement avant la fin de 2022 , ajoute M. Adham.

Outre une certaine tiédeur des pays donateurs, Oxfam doit aussi surmonter des obstacles sur le terrain, y compris lorsqu'il faut traiter avec le gouvernement de Damas.

« Il n'y a jamais rien de simple avec l'aide humanitaire; travailler avec les autorités n'est pas simple non plus. Il y a encore plusieurs obstacles bureaucratiques, mais si je repense à là où nous étions, il y a plusieurs années, nous avons constaté des améliorations importantes. » — Une citation de Moutaz Adham, directeur d'Oxfam en Syrie

Nous pouvons faire approuver nos projets, se rendre sur le terrain, rencontrer les communautés, évaluer les besoins de façon indépendante, surveiller nos progrès. Il y a quand même d'importants délais, parfois. Et toutes ces démarches prennent un temps précieux , souligne le directeur d'Oxfam en Syrie.

Parer au plus pressant, faute d'argent

Combien d'argent faut-il pour que la Syrie sorte de la crise? M. Adham n'a pas de montant précis en tête – et une telle issue sous-entendrait aussi la fin de la guerre –, mais si le pays veut se reconstruire, il pourrait en coûter de 200 à 800 milliards de dollars .

C'est un montant d'argent gigantesque!

Faute de financement suffisamment important, Oxfam est pour l'instant contrainte de parer au plus pressant, d'offrir une aide pour aider à survivre, plutôt que de contribuer à développer des solutions à plus long terme, qui permettront aux populations de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, indique M. Adham.

Certaines parties du pays ont encore besoin de cette aide d'urgence, mais la majorité du pays a besoin de plus. Nous avons besoin d'interventions et de projets plus durables. Les gens doivent pouvoir reprendre le contrôle de leur vie, et c'est ce que nous ne faisons pas, collectivement , explique-t-il.

Dans le cadre d'un voyage au Canada, le directeur d'Oxfam en Syrie se rendra à Ottawa, mercredi, pour rencontrer des responsables d'Affaires mondiales Canada, pour discuter d'un possible financement supplémentaire de la part du gouvernement fédéral.