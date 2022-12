Armes à feu : Justin Trudeau promet de ne pas s’en prendre aux chasseurs

Nous venons de présenter une liste et nous consultons les Canadiens à ce sujet, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en Ontario. Nous ne ciblons pas les carabines ou les fusils de chasse.

Les modèles d'armes que son gouvernement veut interdire sont ceux qui ont été créés pour tuer le plus grand nombre de gens le plus rapidement , a-t-il expliqué. M. Trudeau en a profité pour assurer qu'il ne cédera pas face aux politiciens conservateurs fédéraux qui veulent restaurer les armes d'assaut de style militaire .

Le gouvernement veut inclure une définition permanente de ce qui constitue une arme d'assaut prohibée dans sa loi pour renforcer le contrôle des armes à feu actuellement étudiée par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale.

Cette nouvelle mesure viendrait bonifier la précédente interdiction adoptée en mai 2020 qui incluait une liste de plus de 1500 modèles d'armes et de variantes de ce que le gouvernement considère comme des armes d'assaut. Cela inclut les modèles plus connus comme le AR-15 et le Ruger Mini-14.

Carey Price a pris position publiquement contre le projet de loi C-21 qui va interdire l'importation, la vente et la revente des armes de poing au Canada. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran: compte Instagram CP0031

En fin de semaine, le joueur de hockey Carey Price a pris position publiquement en faveur du maintien de l'importation, de la vente et de la revente des armes de poing au Canada. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la CCDAF [Coalition canadienne pour les droits des armes à feu] pour garder mes outils de chasse , a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, une promo « Poly » de ce même lobby proarmes a également suscité l'indignation. La CCDAF a ensuite soutenu que la promotion ne faisait pas référence à la tragédie, mais plutôt au compte Twitter de PolySeSouvient, qui aurait qualifié les partisans de son organisme de trolls armés.

Il y aura 33 ans demain, le 6 décembre 1989, à Montréal, un homme armé a assassiné 14 femmes à Polytechnique Montréal, parce qu'elles étaient des femmes.