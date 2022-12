Le NPD appelle le gouvernement Trudeau à s’attaquer à « la crise des soins de santé »

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), à Ottawa, a récemment demandé des renforts à la Croix-Rouge, plusieurs hôpitaux au pays ont même dû fermer leurs urgences ou leurs unités de naissance temporairement pour pallier le manque de main-d'œuvre.

Le chef du NPD Jagmeet Singh a dénoncé la situation dans un communiqué de presse émis lundi. Il déplore que des patients se retrouvent ainsi dans des situations désespérées et mortelles .

Que doivent faire les parents lorsque leur enfant a de la fièvre? Ou quand le travail commence? Les gens se précipitent dans les hôpitaux et trouvent les portes verrouillées, ce qui est terrifiant , s’indigne M. Singh dans sa déclaration.

Le premier ministre Justin Trudeau rencontrait le premier ministre conservateur de l'Ontario Doug Ford dans le cadre d’une annonce, lundi midi.

Le chef du NPD implore le gouvernement Trudeau à rouvrir un dialogue avec les provinces pour s’attaquer à la crise urgente des soins de santé , et négocier un financement à long terme de la santé lié à la reconstruction et à l'amélioration du système de soins de santé public et universel.

Le président-directeur général du CHEO , Alex Munter, a d’ailleurs abondé dans le même sens dans une lettre ouverte parue dans le Ottawa Citizen.

Près de trois ans après le début de la pandémie, et avec des pressions et des volumes sans précédent qui augmentent chaque jour, il est temps de faire face à une dure réalité , a-t-il écrit. Ce que nous avons fait en matière de santé pour les enfants, ici, partout en Ontario et partout au Canada n'est tout simplement pas durable ou assez.

