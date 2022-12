Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser la populaire application Lensa

Le fonctionnement est simple : on télécharge l’application Lensa Retouche photo de l’App Store ou du Google Play Store, on y téléverse de 10 à 20 photos portraits. Ensuite, l’IA fait son œuvre : elle retouche les imperfections du visage pour que vos photos puissent atteindre le niveau supérieur .

Elle a notamment recours au modèle du logiciel ouvert Stable Diffusion pour créer ce qu’elle appelle des avatars magiques , qui semblent avoir été conçus par des artistes numériques.

Moyennant 5 $, Lensa fournit 50 portraits – cinq variations de 10 styles différents – de vous en avatar.

L’application existe depuis 2018, mais c’est cette nouvelle fonctionnalité de portrait, lancée en novembre, qui lui a valu un regain d’intérêt de la part des internautes ces derniers jours, la plaçant même en tête de liste des outils les plus populaires sur les principaux magasins d’applications. L’entreprise Prisma, qui est derrière ce logiciel, estime à plusieurs millions son nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices.

Selon l’entreprise d’analyse de données d’applications SensorTower, l’application a été téléchargée 1,6 million de fois en novembre, soit une hausse de 631 % par rapport à octobre.

Des bémols

Bien qu’il s’agit d’un outil amusant, la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Lensa et Prisma soulèvent des questions, selon ce que rapporte le site spécialisé Mashable.

Lorsque vous utilisez Lensa, vous accordez à Prisma une licence qui lui permet d’exploiter, de développer, de fournir et d’améliorer Prisma, en plus de rechercher, développer et améliorer ses produits existants et nouveaux .

Prisma affirme sur son site ne pas utiliser les photos fournies par ses utilisateurs et utilisatrices pour d’autres raisons que pour y appliquer les filtres et effets de styles . Toutefois, si vous avez publié une image produite par Lensa, elle se réserve le droit de l’utiliser pour des fins publicitaires, selon ce qu’a affirmé dans un gazouillis la scientifique et autrice Chanda Prescod-Weinstein, repéré par Mashable.

Par exemple, l’instavidéaste québécoise MadameZoum, suivie par près de 270 000 personnes sur TikTok, a montré à ses fans quelques-uns de ses avatars sur l’application de courtes vidéos.

@madamezoum La technologie est rendue incroyable! Ca fait de tres belles photos profil cette intelligence artificielle. L'as-tu essayé? #lensa #ai #intelligenceartificielle #ia #lensaai #photoprofil #tech ♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose

D'après la scientifique, MadameZoom a du même coup accordé l’autorisation à Lensa d’utiliser les images dévoilées dans des annonces. Plusieurs autres personnalités ont fait de même ces derniers jours.

Cette licence peut être révoquée seulement si une requête par courriel est envoyée à l’adresse suivante : contact@lensa-ai.com.

L’entreprise indique aussi dans sa politique qu’elle conserve les informations de ses utilisateurs et utilisatrices – par exemple vos données faciales – pour une durée indéterminée.

Il est possible de demander l'accès, la modification, la correction, la mise à jour, l'effacement ou la suppression de toute donnée personnelle en envoyant aussi une requête par courriel, cette fois-ci à l’adresse privacy@prisma-ai.com  (Nouvelle fenêtre) .

L’entreprise ajoute toutefois dans sa politique : Nous pouvons ne pas répondre à une demande de modification des informations si nous pensons qu’elle violerait une loi ou une exigence légale ou rendrait les informations incorrectes .

Dans une déclaration envoyée à TechCrunch, Prisma a indiqué utiliser les services de nuage d’Amazon Web Services (AWS) pour traiter les photos de ses utilisateurs et utilisatrices. Elle a affirmé supprimer les images fournies immédiatement après que les images ont été formées par l'IA.