Regard sur 2022 : nos textes les plus lus (1re partie)

Janvier : la mort de Karim Ouellet

Karim Ouellet Photo : Gracieuseté

Alors que l’année commence en confinement, le mois de janvier 2022 a été marqué par la mort de Karim Ouellet. L’artiste de 37 ans a été retrouvé mort au studio l’Unisson dans le quartier Saint-Roch. Le rapport d’investigation de la coroner révélera plus tard qu’il est décédé d’un diabète non traité, deux mois avant la découverte de son corps. Sa perte a soulevé une onde de choc, les premiers ministres du Canada et du Québec lui ont notamment rendu hommage.

Février : les manifestations anti-mesures sanitaires

Un convoi de camionneurs sur le boulevard René-Lévesque à Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les restrictions sanitaires pèsent lourd sur le moral des Canadiens. Alors que des camionneurs paralysent la colline parlementaire à Ottawa, la police de Québec réussit à contenir le mouvement qui tente de s’imposer autour de l’Assemblée nationale. Même si à l’apogée de la manifestation, des milliers de manifestants se trouvaient au centre-ville, le SPVQ a été en mesure de rouvrir l’accès à la colline parlementaire en fin de journée.

Mars : la guerre en Ukraine

Robert Lepage Photo : Getty Images / Bertrand Guay

La guerre en Ukraine fait rage et a des conséquences de ce côté-ci de l'océan. L’Arctique est l’un des rares terrains où les relations diplomatiques entre la Russie et l’Occident n'étaient pas encore glaciales, mais cette exception prend fin et l’avenir même de la collaboration entre les nations arctiques est compromis. Le célèbre metteur en scène et acteur dramatique de Québec, Robert Lepage, est aussi appelé à commenter la guerre qui oppose les deux pays qu’il connaît bien. À l'ère des réseaux sociaux, des téléphones intelligents et des grandes chaînes de télévision, Robert Lepage disait, en mars, s’attendre à ce que la population russe se soulève contre le régime de Vladimir Poutine et de ses collaborateurs.

Avril : la prolongation du port du masque obligatoire

Le port du masque aura été obligatoire pendant 22 mois dans les lieux publics au Québec. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Encore une fois, les mesures sanitaires retiennent l’attention. La hausse du nombre de cas de COVID-19 inquiète le réseau de la santé. D'autant que la saison de la grippe et celle de la gastro-entérite s’ajoutent à l’équation. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, réfléchit à la possibilité de prolonger, encore une fois, l'obligation de porter le masque dans les lieux publics au Québec. L’obligation sera finalement levée le 14 mai.

Mai : Dame Nature fait des siennes

Les débris de la toiture du 1425, rue Isabelle-Aubert, ont été retrouvés une centaine de mètres plus loin. Photo : Steve Jolicoeur

En mai, ce sont des événements météorologiques qui ont attiré l'attention des lecteurs. Trois des cinq textes les plus lus produits par Radio-Canada Québec parlent d’orages, d’inondations et de tornade. Le toit d’un immeuble de 72 logements du quartier Vanier a été entièrement soufflé par le vent. Les fortes pluies et les grandes marées de mai ont fait déborder le fleuve, forçant la fermeture temporaire de la rue Dalhousie. Des avertissements de tornade ont aussi été émis, mais nos régions ont été relativement épargnées. Neuf personnes ont perdu la vie dans l’est du pays en raison d’orages violents.

Juin : des terrains gratuits

Selon les chiffres du dernier recensement réalisé en 2021, la population à Val-Alain, dans Lotbinière, s'évalue à un millier d'habitants. Photo : Radio-Canada / Vincent Pichard

Vous avez été plus de 140 000 à consulter notre texte sur la municipalité de Val-Alain qui offrait des terrains gratuits pour attirer des jeunes familles. Le 9 mai, la Corporation de développement économique de Val-Alain a lancé son programme de dons de terrains d’une superficie d’environ 1400 mètres carrés. Quelque 380 personnes ont signalé leur intérêt et les trois terrains ont trouvé preneurs en moins d'une semaine. L'an prochain, la municipalité prévoit récidiver en offrant 10 terrains à prix modique.