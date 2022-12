COVID-19 : des détecteurs de CO2 en demande dans des bibliothèques du Grand Vancouver

La bibliothèque municipale de West Vancouver en dispose de 9, et la bibliothèque publique du district de North Vancouver, de 15.

À North Vancouver, la demande en moniteurs était telle que la bibliothèque a presque doublé son stock après les premières semaines, le faisant passer de 7 à 15, affirme Krista Scanlon, gestionnaire des collections de la bibliothèque publique du district de North Vancouver.

« Ils s’envolaient littéralement des étagères. » — Une citation de Krista Scanlon, gestionnaire des collections, bibliothèque publique du district de North Vancouver

Ces petits moniteurs, fabriqués par la compagnie lettonne Aranet, mesurent la quantité de dioxyde de carbone dans l’air chaque minute, en partie par millions (ppm). Le CO2 sert d'indicateur de la qualité de l’air, mais aussi de la quantité de particules virales présentes dans l’air, relâchées par des individus infectieux.

Ces moniteurs peuvent être empruntés à la bibliothèque du district de North Vancouver pour une durée maximale de sept jours, renouvelable dépendamment de la demande. Dans l’établissement de West Vancouver, la durée d’emprunt s’étend jusqu’à trois semaines.

Plus il y a de monde dans un endroit étroit, plus le taux de CO2 sera élevé. Lorsqu’on respire, on relâche du CO2 , et si une personne est infectée, elle lâchera aussi des aérosols infectieux de SRAS-CoV-2 , confirme la Dre Lyne Filiatrault, médecin urgentiste à la retraite et membre du regroupement Protect Our Province BC.

Les environnements extérieurs ont un taux de CO2 qui s’établit autour de 400 ppm, tandis que les espaces intérieurs sont plus sécuritaires avec un taux de CO2 inférieur à 800 ppm, selon elle. En cas de mesure élevée, elle conseille d’aérer l’espace en question.

Un outil à généraliser, pour une urgentiste retraitée

Pour la Dre Filiatrault, toutes les bibliothèques de la Colombie-Britannique devraient se procurer de tels dispositifs.

L’État de Washington et la Belgique font partie des autorités compétentes ayant instauré l’utilisation de ces moniteurs de CO2 dans les espaces publics afin de mitiger la propagation des virus transmissibles par l’air, dit-elle.

Ces moniteurs ne sont toutefois qu’ un outil faisant partie des efforts de mitigation de la COVID-19, ils devraient être conjugués à une bonne filtration de l’air et à d’autres mesures telles que le port du masque, estime la Dre Filiatrault, bien qu’elles puissent avoir des coûts importants.

Mais regardez le coût d'avoir autant de monde malade en ce moment. À combien ça nous revient? questionne-t-elle.

La bibliothèque publique de Vancouver n’a pas encore prévu d’ajouter des moniteurs de dioxyde de carbone à sa collection, mais indique avoir reçu des demandes de clients en ce sens, dans une déclaration.

La bibliothèque publique de Victoria affirme également être ouverte à l’idée d’ajouter des dispositifs aux services offerts aux clients.

Avec les informations d'Akshay Kulkarni