Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue pour viols et corruption de mineurs

La vedette de l’Internet francophone, qui compte plus de 12 millions d’abonnés sur YouTube, a été arrêtée et placée en garde à vue lundi dans le cadre d’une enquête de la brigade de protection des mineurs.

Norman Thavaud, qui est soupçonné d’avoir violé plusieurs jeunes femmes et d'avoir corrompu des mineurs, a été interrogé par les enquêteurs lundi.

Selon des informations obtenues par le journal Libération, la procédure judiciaire ouverte contre le youtubeur en janvier dernier a permis de retracer au moins six plaignantes. Cinq d’entre elles l’accusent de viol et au moins deux étaient mineures au moment des faits allégués.

Les dénonciations visant Thavaud se sont multipliées à compter de l’été 2020 après qu’une Québécoise, qui avait 16 ans au moment des faits, a dénoncé sur Instagram les agissements de la vedette de 31 ans.

Photos et captures d’écrans à l’appui, la jeune femme l’a publiquement accusé de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel d'elle et d’avoir exercé à son endroit une emprise psychologique à partir de 2018.

Une plainte aussi au Canada

La jeune femme avait également porté plainte contre Thavaud au Québec.

Dans le cadre d'une enquête franco-québécoise publiée par Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations semblables à l'encontre du youtubeur pour des faits qui se seraient produits alors que certaines d'entre elles étaient mineures.

Interrogée par l'AFP, la jeune Québécoise a confirmé être en France pour rencontrer les enquêteurs et confronter son présumé agresseur.

À l’origine de la populaire chaîne YouTube Norman fait des vidéos , Thavaud est devenu l’un des plus suivis sur Internet, rachetant même Mixicom qui réunit de célèbres humoristes du web, dont Cyprien et Squeezie, qui partagent avec lui le podium des producteurs de vidéos les plus suivis de France.

Lucas Hauchard, alias Squeezie, dans l'une de ses vidéos publiées sur YouTube. (Archives) Photo : Capture d'écran (Squeezie)

Norman Thavaud est l’un des pionniers des baladodiffusions dans l'Hexagone avec la publication sur les réseaux sociaux de sketchs mettant en scène des banalités de la vie quotidienne.

Ses vidéos YouTube, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois.