Coup de filet de la police de Toronto dans le monde des trafiquants d’armes

Une nouvelle opération policière d'envergure a permis de confirmer ce que la police de Toronto a toujours su : les armes qui circulent dans les rues de la métropole sont bien originaires des États-Unis, en particulier du Texas et de l'Arizona.

La police de Toronto a annoncé lundi l'appréhension de six individus et la découverte de 68 armes de poing et de 8 carabines destinés à la revente sur le marché de la région torontoise.

Lancée durant l'automne 2021, l'opération Barbell a permis d'effectuer au printemps dernier des perquisitions à l'aide de mandats des tribunaux dans plusieurs résidences dans l'est de Toronto et plusieurs véhicules.

Au total, cinq hommes et une femme ont été appréhendés et font face à 260 accusations criminelles reliées au trafic d'armes à feu, dont celle de possession et de conspiration.

L'un des hommes, Syed Mohammed Ali Zaidi, est en outre associé selon la police à la fusillade dans un bar de la rue Queen Est le 19 octobre 2021. Personne n'avait été blessé.

Le surintendant Steve Watts, de l'escouade de la lutte contre le crime organisé de la police de Toronto Photo : Radio-Canada

Les quatre individus dont l'identité a été révélée devront comparaître vendredi devant le tribunal de Scarborough, dans l'est de la ville, et les deux autres, à une date indéterminée. On ignore les raisons pour lesquelles ces deux dernières personnes n'ont pas été identifiées.

En tout, 68 armes à feu, dont des AR-15, et 8 carabines ont été confisquées. Des munitions ont aussi été saisies.

Les armes sont évaluées entre 4500 et 6000 $ pièce.

On compte 62 armes de poing dont le traçage a permis de comprendre qu'elles provenaient en grande partie du Texas et de l'Arizona.

Seule une arme provenait de l'Ontario. L'origine des autres armes n'a pu être retracée ou confirmée.

Des sommes d'argent liquide, dont le montant n'a pas été spécifié, ont également été retrouvées dans l'un des domiciles ayant fait l'objet d'une perquisition survenue le 28 mai 2022.

À lire aussi : Fusillades : à Toronto, les tireurs et les victimes sont de plus en plus jeunes

Deux voitures de marque BMW volées ont en outre été confisquées au cours de l'opération. Leurs numéros d'identification avaient été effacés et remplacés par de faux numéros.

Plus de détails à venir