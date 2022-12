Des rassemblements à Gatineau et Ottawa pour commémorer la tuerie de Polytechnique

À Gatineau, le 24e rassemblement annuel commémorant la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal est prévu, de 12 h à 12 h 30, devant le monument commémoratif Jeannine Boissonneault, au parc Mémoire d’Elles situé à l’intersection du boulevard Gréber et de la rue Jacques Cartier.

Cinq maisons d’aide et d’hébergement de l’Outaouais, ainsi que l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR Outaouais) et le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) collaborent pour organiser cette marche et cette vigile commémoratives.

La vigile aura lieu beau temps, mauvais temps, préviennent les organisateurs. En revanche, la marche commémorative prévue au départ de l’aréna Stade Pierre-Lafontaine, au 255 rue Saint-Antoine, sera annulée en cas de pluie.

Ce rassemblement marque la fin de la campagne annuelle des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes, débutée le 25 novembre dernier.

La Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre, a été instituée en 1991 par le gouvernement du Canada en mémoire des 14 femmes assassinées lors de la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal, en 1989.

Par voie de communiqué, l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) et ses membres indiquent que, selon les données du ministère de la Sécurité publique du Québec, les femmes constituaient, en 2019, 76 % des victimes de violence en contexte conjugal, 88 % des victimes d’agressions sexuelles et 95 % des victimes de crimes relatifs au proxénétisme et à la traite de personnes.

En Outaouais, pour l’année 2021-2022, les sept maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants ont hébergé 369 femmes et 304 enfants, offert 7383 services externes aux femmes et 1753 aux enfants et refusé 1 478 femmes et 717 enfants pour manque de places.

Cette situation se renouvelle chaque année, car il y a un manque de places dans ces maisons , soulignent les organisateurs.

Drapeaux en berne et rassemblement à Ottawa

À Ottawa, les drapeaux de toutes les installations de la Ville seront mis en berne du lever au coucher du soleil, mardi, pour souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Un rassemblement est également prévu, à 18 h, au monument des femmes du parc Minto, au 102 rue Lewis, qui sera suivi d'une manifestation silencieuse, à 18 h 45.